El dirigente peronista respondió acusaciones de la Elisa Abella que "reclamó por las clases presenciales, y parece no saber que en estos momentos las escuelas están funcionando con presencialidad cuidada" y le recordó que el Gobierno de Macri que ella apoya desmontó el programa Conectar Igualdad. El referente del Frente de Todos Campana Alejo Sarna respondió duramente a declaraciones de la Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Cultura del municipio Elisa Abella, "quien aparentemente ignora que las escuelas están abiertas, con los chicos en clase y con protocolos para garantizar una presencialidad cuidada". Sarna señaló que esas declaraciones faltan el respeto a la comunidad educativa que desde el comienzo de la pandemia viene haciendo un esfuerzo enorme para garantizar la continuidad pedagógica de las y los chicos. "Elisa Abella también reclamó por la continuidad del programa Conectar Igualdad, omitiendo decir que ese programa fue desmantelado cuando su espacio político gobernó nuestro país y nuestra provincia con Macri y Vidal. Hoy habla de Conectar Igualdad pero ayer lo desarmaron" recordó el también Consejero Escolar. Por último Sarna reclamó al ejecutivo municipal que "deje de lado las declaraciones oportunistas y generadas para la tribuna y que se ponga a trabajar con los recursos que tiene por las escuelas. ¿Qué hicieron con el Fondo Educativo durante toda la pandemia? Todavía no tenemos información sobre esto. No ayudaron a equipar las escuelas para la virtualidad, no gestionaron ninguna herramienta para acercar conectividad a alumnos y alumnas, básicamente no hicieron nada y ahora solamente tiran títulos sin el menor fundamento y contacto con la realidad".

