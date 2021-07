» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 21/jul/2021 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 21 de Julio









DÍA MUNDIAL DEL PERRO Festejado desde el año 2004, en este día se homenajea a los perros por su fidelidad, amor incondicional y labor cotidiana como perros guías, bomberos, policías y de rescate; asimismo, se concientiza sobre el abandono, la explotación y el maltrato que sufren estos animales y se resalta la importancia de adoptar con responsabilidad y conciencia. Se estima que existen aproximadamente 300 millones de perros en el mundo, de los cuales el 70% no tiene un hogar.



ARGENTINA SE CONSAGRA CAMPEÓN DE LA COPA AMÉRICA 1991 Hace 30 años la Selección vencía 2 a 1 a Colombia y se consagraba campeón de la Copa América 1991. El equipo dirigido por Alfio Basile e integrado por Sergio Goycochea, Óscar Ruggeri, Darío Franco, Leonardo Rodríguez, Claudio Caniggia, Diego Simeone y Gabriel Batistuta, debutó venciendo 3 a 0 a Venezuela con goles de Batistuta (2) y Caniggia. En el siguiente partido, "Bati" selló el triunfo ante Chile: "Después del triunfo por 1-0 ante Chile en la primera fase me di cuenta de que estábamos para campeones por haber enfrentado a un gran rival y por tener todo un estadio en contra. Desde lo futbolístico y en cuanto al carácter fue una gran prueba" aseguró "Goyco". El siguiente rival en caer fue Paraguay que fue aplastado 4 a 1 con tantos de Batistuta, Simeone, Astrada y Caniggia. Tras ganarle a Perú, el conjunto del "Coco" Basile se enfrentó contra Brasil y ganó ajustadamente 3 a 2 por obra de Franco y Batistuta. Luego, la "albiceleste" empató sin goles frente a Chile y, finalmente, se impuso 2 a 1 ante Colombia (con goles de Simeone y Batistuta) y se consagró campeón de la Copa América 1991. Más adelante, Basile rememoró: "El equipo del 91 fue especial porque tenía a casi todos los muchachos en la Argentina. Pude trabajar con ellos bastante tiempo […] Llegaron a jugar casi de memoria. También había un par de jugadores grandes, con mucha trayectoria, y se complementaban muy bien. Todos jugaban bárbaro. Fue una de las mejores selecciones en la historia de la Copa América".



SE LANZA "IDONTWANNABEYOUANYMORE" Un día como hoy en el año 2017, Billie Eilish lanzaba el sencillo "Idontwannabeyouanymore". Perteneciente al EP "Don´t smile at me" (2017) y compuesto por la cantante estadounidense junto a su hermano Finneas O´Connell, la canción plasma los pensamientos y sentimientos de autodesprecio de la artista: "Toda la canción trata sobre hablar contigo mismo, cada palabra es mirarte en el espejo".



