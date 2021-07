» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 21/jul/2021 de La Auténtica Defensa. DT de Puerto Nuevo:

Gastón Dearmas; "Este grupo se hace más grande en las adversidades"









Luego de la victoria 2-1 ante Argentino de Rosario que puso a Puerto Nuevo de cara a la consagración en el Torneo Apertura, el entrenador remarcó la actitud de su equipo. Y de cara a la próxima fecha, que podría ser decisiva, fue claro: "Tenemos que estar tranquilos y después hay que creer, confiar y tener paciencia". Después de casi cuatro semanas encerrado por protocolo de coronavirus, Gastón Dearmas volvió a ocupar su lugar en el banco de suplentes de Puerto Nuevo el pasado domingo en Rosario, donde vivió un partido muy intenso desde lo emocional. Su equipo quedó en desventaja a los 2 minutos y no solo tuvo que lidiar con eso, sino también con fallos arbitrales que no lo convencieron y con la desaparición de pelotas cuando el Portuario buscaba el empate durante el segundo tiempo. Y luego de tantos nervios, en el final explotó con los goles de Kevin Redondo y Alexander Meza y volvió a experimentar esos efusivos abrazos con su ayudante Ignacio Gómez que tanto lo han caracterizado en este Torneo Apertura. "Estoy muy contento por todos los jugadores y todo el cuerpo técnico. Detrás de esto hay mucho sacrificio, un grupo que se mata y hace un esfuerzo enorme", señaló a la salida de los vestuarios del estadio José Martín Olaeta, a través de las redes sociales de la entidad del barrio Don Francisco. "Es muy difícil en esta categoría dar vuelta un partido cuando te convierten a los 2 minutos, pero este grupo se hace más grande en las adversidades", remarcó Tonga, quien aseguró que su equipo dominó "todo el partido" ante Argentino: "Siempre pusimos la pelota al piso y nunca traicionamos nuestra idea, aunque por momentos nos costó por el estado de la cancha" Sobre el momento que está viviendo el Auriazul, el entrenador fue claro: "Nunca fuimos candidatos. Nosotros queríamos volver a poner a Puerto en el lugar que su historia marca, porque siempre fue protagonista en la categoría y en los últimos años eso no había sucedido. Acá estamos y seguiremos con nuestra postura: pasos cortos, pero firmes". Finalmente, de cara al duelo que Puerto Nuevo sostendrá el domingo frente a Centro Español como local por la próxima fecha y que podría derivar en la consagración del equipo campanense, Dearmas no perdió la calma que lo caracteriza al momento de declarar: "Tenemos que estar tranquilos. Y después hay que creer, confiar y tener paciencia".



EL ENTRENADOR PORTUARIO REMARCÓ QUE "DETRÁS DE ESTO HAY MUCHO SACRIFICIO". PRIMERA D - FECHA 10 SÁBADO - 15:00 horas: Lugano vs Liniers - 15:00 horas: Dep Paraguayo vs Central Ballester - 15:00 horas: Juventud Unida vs Muñiz DOMINGO - 15:00 horas: Puerto Nuevo vs Centro Español LUNES - 15:00 horas: Yupanqui vs Def. de Cambaceres - 15:00 horas: Sp. Barracas vs Argentino (R)

DT de Puerto Nuevo:

Gastón Dearmas; "Este grupo se hace más grande en las adversidades"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: