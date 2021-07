» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 21/jul/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Fútbol

BOCA ELIMINADO Escandalosa eliminación de Boca en Belo Horizonte. El VAR volvió a perjudicarlo, no le cobraron un gol lícito y lo obligaron a ir a penales, donde cayó 3-1. Mereció más, pero no lo dejaron. Boca fue de menor a mayor en el primer tiempo. Arrancó dormido y le costó encontrarle la vuelta al muy mal estado del campo de juego. En la primera llegada a fondo, de hecho, Mineiro puso a Zaracho cara a cara con Rossi y las piernas del arquero evitaron la caída del Xeneize. Luego, Boca se adelantó en el terreno, avisó con la velocidad de Pavón y la potencia de Briasco y le dejó en claro al local que no se lo llevaría puesto tan fácil. En el segundo tiempo llegó al gol a través de Marcelo Weigandt, quien encontró una bola perdida en el área y la mandó a guardar. Sin embargo, el árbitro Esteban Ostojich, a instancias del VAR, anuló la acción por supuesto fuera de juego de Diego González en la acción previa. En los penales, fallaron Sebastián Villa y Carlos Izquierdoz, y Mineiro, con ayuda, se llevó la clasificación.



VAR POSTERGADO La implementación del VAR en el fútbol argentino, una herramienta para los árbitros que se aplica en la mayoría de las ligas sudamericanas, no se llevará a cabo en el corto plazo y hasta podría quedar para el año que viene, de acuerdo a los surgido de la reunión de hoy que realizó la Liga Profesional de Fútbol (LPF). Según habían adelantado la semana anterior los dirigentes de las distintas instituciones, el costo de aplicación del VAR (unos 600.000 pesos por partido) no puede ser absorbido por los clubes, que sugirieron que de ese gasto se haga cargo la AFA, algo que por ahora no ocurrirá. Si bien se pensaba que podía comenzar a aplicarse a partir de la cuarta fecha del actual certamen de primera división denominado Socios.com, después de la reunión de ayer esto quedó postergado hasta nuevo aviso, y por lo tanto no habrá VAR en Argentina presumiblemente hasta la temporada 2022. COPA ARGENTINA Temperley derrotó esta tarde por 1 a 0 a Sarmiento de Junín en el estadio Único de San Nicolás y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Argentina. El "Gasolero" resistió en los momentos del juego en el que fue superado por el elenco de Junín y supo aprovechar una de las pocas situaciones que tuvo en el partido, a los 22 minutos del segundo tiempo, cuando Facundo Pumpido capturó un rebote en el área y envió la pelota hacia la red. De esta manera, Temperley selló el pasaje a la próxima instancia del certamen, donde se medirá con el vencedor del duelo entre Estudiantes de Río Cuarto y Talleres de Córdoba. LIBERTADORES: RACING ELIMINADO Racing cayó por 3-1 ante San Pablo, que se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Emiliano Rigoni -2- y Marquinhos anotaron los goles de la visita (descontó Correa para el local). Los de Juan Antonio Pizzi, que habían empatado 1-1 en la ida, se quedaron afuera del torneo demasiado temprano. Mientras tanto, hoy Barcelona de Ecuador enfrentará a Velez Sarsfield, Palmeiras a Universidad Católica de Chile, Flamengo a Defensa y Justicia y Argentinos Juniors a River Plate.

