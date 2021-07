Ayer fueron informados 46 nuevos contagios de coronavirus. La ciudad llegó a los 15.493 casos totales desde que comenzó la pandemia. A nivel nacional se registraron 14.632. Este miércoles la Secretaría de Salud del Municipio de Campana informó 46 nuevos casos de COVID-19, cifra con la que nuestro distrito llegó a los 15.493 contagios desde el inicio de la pandemia. Los 46 casos registrados ayer representan el tercer día consecutivo de aumento de infecciones, luego que el domingo no se informarán contagios, el lunes se notificaran 23 y el martes, 33. Así, el promedio de nuevos casos diarios en los últimos siete días redondea los 34. En tanto, las autoridades del distrito no comunicaron nuevos fallecidos debido a la enfermedad. El lunes murió una mujer de 71 años que se encontraba internada en la Clínica Delta. De esta manera, la estadística sanitaria de julio acumula 24 decesos por COVID-19 en Campana, que totaliza 291 víctimas fatales desde el inicio de la pandemia (la tasa de letalidad se encuentra en 1,87%). Por su parte, Zárate informó 65 nuevos contagios (seis de ellos en la localidad de Lima). Acumula 14.428 casos desde el inicio de la pandemia, con 364 fallecidos. Exaltación de la Cruz notificó nueve nuevos casos en el día de ayer, con la cuenta total llegando a los 3.891. De esos contagios, 76 terminaron siendo fatales. Además, Pilar sumó 66 casos de COVID-19. Totaliza 50.657 desde el año pasado, con 791 víctimas fatales. En el repaso de los distritos aledaños aparece por último Escobar, que ayer no informó de forma oficial la evolución de la pandemia en el partido. Nación El Ministerio de Salud de la Nación informó que en las últimas 24 horas fueron reportados en todo el país 14.632 nuevos casos de coronavirus y otras 438 muertes, mientras continúa en descenso la ocupación de camas en las unidades de terapia intensiva. De acuerdo con el parte oficial difundido el miércoles por la tarde, el total de muertes es de 102.818, mientras que los contagiados desde el inicio de la pandemia suman ya 4.798.851, de los cuales 264.162 aún están cursando la enfermedad mientras que 4.431.871 pudieron recuperarse. Las personas internadas en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) de todo el país según el último reporte son 4.583, lo que representa un porcentaje de ocupación de camas del 59,3% a nivel nacional y del 57% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De martes a miércoles fueron realizados 88.539 testeos, con una positividad del 16,52%, por lo que ya suman 18.509.454 las pruebas diagnósticas para esta enfermedad. La provincia de Buenos Aires reportó 4.118 nuevos casos y acumula actualmente 1.939.997 desde el inicio de la pandemia. Dos provincias, como el martes, volvieron a informar cifras superiores al millar de nuevos contagios: Córdoba, 1.935 (totaliza 449.548), y Santa Fe, 1.298 (435.876). La Ciudad de Buenos Aires reportó 758 nuevos casos (484.233); Catamarca, 244 (39.702); Chaco, 337 (87.117); Chubut, 246 (74.451); Corrientes, 502 (76.156); Entre Ríos, 509 (123.721); Formosa, 255 (53.553); Jujuy, 296 (41.601); La Pampa, 239 (58.616); La Rioja, 150 (26.139); Mendoza, 505 (149.836); Misiones, 159 (29.124); Neuquén, 204 (105.444); Río Negro, 311 (89.209); Salta, 454 (71.754); San Juan, 362 (57.824); San Luis, 390 (72.426); Santa Cruz, 59 (57.271); Santiago del Estero, 562 (70.169); Tierra del Fuego, 68 (30.706); y Tucumán, 671 (174.378). Del total de muertes reportadas ayer, 245 son hombres y 191 son mujeres, mientras que dos personas, una de la Ciudad de Buenos Aires y otra de la provincia de Mendoza, fueron registradas sin datos de sexo.

Testeos masivos en la ciudad de Buenos Aires.





Coronavirus:

Campana registró un aumento de casos por tercer día seguido

