Se definen los precandidatos a concejales que buscarán llegar al HCD por afuera de la "grieta"

Mientras continúa la discusión interna en Juntos por el Cambio y Frente de Todos, los demás espacios políticos parecen tener en claro quiénes serán los vecinos que buscarán ganarse la consideración de los vecinos en las urnas. Corre el reloj. El cierre de las listas para las PASO del 12 de septiembre es este sábado y los espacios políticos de la ciudad con pretensiones de ingresar concejales al HCD gastan la lapicera y definen las y los vecinos que se podrán a prueba en las urnas. Y si bien Juntos por el Cambio y Frente de Todos buscarán polarizar la elección, hay otras fuerzas que ya han confirmado participación en la contienda e incluso tienen decidido, si no las listas completa, los primeros precandidatos que van a encabezarlas. Por lo pronto, el número de listas locales que pugnarán en estas PASO superaría el registrado en 2019. En esa oportunidad, Juntos por el Cambio, Frente de Todos, Consenso Federal (con la boleta de UV Más Campana), Frente de Izquierda y Frente Nos disputaron los comicios internos. Las cinco propuestas lograron el piso mínimo de votos necesarios para participar de las generales. Este año, a las del oficialismo y grueso del peronismo se sumarían al menos otras seis propuestas, algunas encabezadas por políticos de dilatada trayectoria, el resto por caras nuevas que se vienen haciendo conocer. Respecto a las últimas PASO el único espacio que no repetiría línea propia sería la UV Más Campana, cuyos candidatos jugarían dentro de Juntos por el Cambio. La izquierda regresa renovada y el Frente Nos, con el objetivo de superar la buena performance de dos años atrás. A continuación, un repaso de los espacios políticos y precandidatos por fuera de la "grieta" que los campanenses encontrarían en el cuarto oscuro. Frente de Izquierda Unidad Luego que el FIT-U fallara en ampliar su base de partidos políticos con la negativa de Autodeterminación y Libertad (Luis Zamora) y el Movimiento al Socialismo (Manuela Castañeira), Nicolás del Caño (PTS) junto a Néstor Pitrola y Romina del Plá (PO) estarán al frente de las nóminas a diputados por la provincia de Buenos Aires -resta saber en qué orden-. En la ciudad, LAD adelantó el martes que Ezequiel Olivera será el primer precandidato del PO en la lista, mientras que ayer pudo confirmar que la docente Natalia Rodríguez hará por propio por el PTS. Durante las próximas horas se definirá quién será el o la aspirante que encabece la propuesta del FIT-U, que en las generales de 2019 resultó cuarto con el 2,23% de los sufragios. Nos Con buena performance en su debut de 2019, el espacio de los pañuelos celestes llevará a Juan José Gómez Centurión como precandidato a diputado nacional por provincia. Lo hará dentro del Frente Unión por el Futuro, donde podría competir con Juan Carlos Neves del NUC. En Campana, LAD supo que no habría internas y la boleta estaría encabezada por Aníbal Valdivia, seguido por los pastores evangélicos Teresa Ramona Salazar y Jorge Luis Bezzoni. El espacio pretende superar 1,70% de votos recibidos en las últimas elecciones. Avanza Libertad El economista liberal y excandidato a presidente José Luis Espert se lanza en la provincia de Buenos Aires de la mano de Avanza Libertad. En Campana, estará representado por Avanza Campana, una agrupación integrada también por la UCEDE. Según pudo averiguar La Auténtica Defensa, la lista -que ya fue entregada a la Junta Electoral- estará integrada por Diego Sarna, Adriana Pozzi, Pablo González, Analía Dapián y Martín Vega en los primeros cinco lugares. Partido Libertario El máximo referente de los libertarios -aquellos que propugnan la mínima intervención del Estado en la economía-, Javier Milei, competirá en Capital Federal, luego que se rompa el acuerdo que tenía con Espert y por el que visitaron juntos Campana allá por diciembre. Por estos días se define la lista en la provincia de Buenos Aires y quién la encabeza. Lo que estaría decidido es que Pablo Gentilini va a ser ungido primer precandidato a concejal. Vamos Con Vos El espacio del exministro Florencio Randazzo -que en Provincia irá por una banca en el Congreso como precandidato a diputado- está representado en la ciudad por Katty Altimari. En contacto con LAD, la exconcejal justicialista afirmó que tiene la intención de liderar la lista de precandidatos por su partido Unión por Campana, aunque señaló que está en conversaciones con otras fuerzas referenciadas en el randazzismo y que la boleta se terminará de cerrar de hoy al sábado. Principios y Valores El frente que lleva a Guillermo Moreno como primer precandidato a diputado en la provincia de Buenos Aires estaría liderado en Campana por Joaquín Larricart, según pudo averiguar LAD este miércoles. El excandidato a intendente y referente del Partido República Federal sería escoltado por Roberto Dimeo en el tercer lugar de la lista, representando a la agrupación La Brigadier General.



Diego Sarna (Avanza Libertad), Katty Altimari (Vamos Con Vos) y Joaquín Larricart (Principios y Valores).





Natalia Rodríguez (FIT), Pablo Gentilini (Partido Libertario) y Aníbal Valdivia (Nos).



