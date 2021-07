» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 22/jul/2021 de La Auténtica Defensa. El Subsecretario de Transporte bonaerense estuvo ayer en Campana









Fue para entregar personalmente los pases libres faltantes para los vecinos con discapacidad. "Me parece que hubo intención de politizar un tema que no tendría que estar politizado, porque con la gente con discapacidad no se hace política. ¿La verdad? Por ahí se les quedó sin batería el celular y por eso no pudieron llamarnos", señaló Alejo Supply. Ayer por la tarde, el Subsecretario de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Alejo Supply, visitó Campana y entregó en mano a los concejales del PJ - Frente de Todos los 134 Pases Libres Multimodales faltantes para vecinos de nuestra ciudad que son titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD). Días atrás, en la última sesión del Concejo Deliberante, la bancada de Juntos por el Cambio ingresó un Proyecto de Resolución, señalando que los pases se habían tramitado desde enero último y continuaban en espera. Acompañado por el Diputado Nacional Carlos Ortega, la Diputada Provincial Soledad Alonso, y los concejales de Juntos por el Cambio Romina Carrizo, Marco Colella y Rubén Romano; el Subsecretario Supply explicó que el trámite nunca había llegado a La Plata y que ni bien fue informado por los concejales de Campana de la anomalía, tomó el tema personalmente. En ese sentido también explicó que durante su gestión modificó la credencial "que entregaba Vidal" dado que tenía colores partidarios y pasó a ser blanco y negro, sin ninguna referencia de color que aluda a una administración política en particular. También comentó que en el pasado, el trámite podía durar más de 5 meses dado que las credenciales se confeccionaban en una imprenta provincial, y ahora las emite la propia Subsecretaría de Transporte bonaerense, sin mediar intermediarios, lo que sumó celeridad a la digitalización de todo el sistema. Finalmente, señaló que su subsecretaría tiene diálogo con los intendentes de todos los distritos de la provincia, y que es el primer reclamo de este tipo que registra en lo que va del año. "Me parece que hubo intención de politizar un tema que no tendría que estar politizado, porque con la gente con discapacidad no se hace política. ¿La verdad? Por ahí se les quedó sin batería el celular y por eso no pudieron llamarnos", señaló a la prensa reunida en el Salón Blanco del Palacio Municipal. "Lamentablemente -agregó la Diputada Alonso- hay que seguir explicando que cuando se dice que el Estado está presente, es una realidad efectiva. En vez de mandar a sus concejales a quejarse, el Ejecutivo local podría tranquilamente tener un diálogo fluido con La Plata, como lo acaba de expresar el Subsecretario". "Como lo acaba de explicar Supply -comentó Romano- es un trámite muy ágil porque todo el sistema fue digitalizado durante su gestión. Como quedó claro, tiene que intervenir la municipalidad, y parte de su responsabilidad es que el trámite se concrete". "Esta es la muestra -concluyó Carrizo- que tenemos un intendente y un conjunto de funcionarios que no articulan y se niegan a articular con la provincia de Buenos Aires. Por eso los y las concejales del Frente de Todos tenemos un gran compromiso en generar ese puente que Abella no hace, y por su actitud los perjudicados son los vecinos. Con la discapacidad no se hace política, lo dejó muy claro el Subsecretario quien se acercó a hablar con nosotros, a evaluar nuestras consultas y sobre todo a traer los pases faltantes". En ese sentido, Carrizo adelantó que hoy en horas del mediodía, junto con la Diputada Alonso entregarán los pases en la Dirección de Discapacidad del municipio, donde quedarán a la espera para que sus titulares o en su defecto, responsables legales, puedan retirarlos y hacer uso de ellos.

SUPPLY AYER TRAJO EN MANO LOS PASES. HOY, ALONSO Y CARRIZO LOS ENTREGAN A LA DIRECCIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO.



El Subsecretario de Transporte bonaerense estuvo ayer en Campana

