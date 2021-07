» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 22/jul/2021 de La Auténtica Defensa. Indagaron a uno de los detenidos por el violento asalto al integrante del Grupo Halcón









La fiscal a cargo de la UFI 8 de Zárate, Andrea Palacios, dispuso que se tome declaración indagatoria a uno de los dos sospechosos que habían ingresado con heridas de arma de fuego al hospital municipal, y que fue dado de alta en las últimas horas. El asalto al efectivo del Grupo Halcón ocurrió el lunes por la tarde, en el barrio Bosch de Zárate, donde tres delincuentes armados interceptaron al policía con intenciones de robarle el vehículo en el que se transportaba junto a su hijo. Ante esas circunstancias, el policía se resistió al robo y se produjo un enfrentamiento en el que resultaron heridos dos delincuentes y un tercero logró darse a la fuga. Como consecuencia del tiroteo, el efectivo de civil recibió dos balazos, uno en el abdomen y otro en el brazo derecho, y tuvo que ser trasladado de urgencia en un auto particular al hospital de Zárate donde fue intervenido: recibió dos disparos que provocaron varias perforaciones en el intestino. Los dos sospechosos, también con heridas de bala, ingresaron al Hospital San José de nuestra ciudad. Uno de ellos ya fue dado de alta y declaró ayer ante la fiscal Andrea Palacios, de la UFI 8 con sede en Zárate. Uno de los involucrados tiene domicilio en el barrio Las Violetas de Zárate, en tanto el otro en el barrio Lubo de nuestra ciudad. Según fuentes judiciales, cuentan con prontuario policial, ambos por delitos contra la propiedad, y uno de ellos con antecedentes por "homicidio en ocasión de robo". La fiscal Andrea Palacios solicitó que personal de la fiscalía tome declaración a la víctima, pero no pudo ser posible dado que el paciente no se encontraba en condiciones de dar testimonio, al tiempo que solicitó al Juzgado de Garantías interviniente que ordene la conversión de Aprehensión en Detención de los dos imputados.

Los sucesos tuvieron lugar el lunes en el barrio Bosch. La víctima todavía no está en condiciones de declarar.



