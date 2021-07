» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 22/jul/2021 de La Auténtica Defensa. Nancy Rodríguez:

"El macrismo intenta sistemáticamente silenciar a quien piensa diferente"









Así se manifestó la vicepresidenta del Frente Grande Campana, respecto a la complicidad de Mauricio Macri con el golpe de Estado en Bolivia. "Es lamentable que quien se dice respetar la república de manera oculta apoye y ayude a que se tome el poder por la fuerza, me sorprende como ningún representante de ese sector en Campana salió a repudiar esa actitud". Hace algunos días el gobierno boliviano dio a conocer la complicidad de Mauricio Macri, en su calidad de presidente de la República Argentina, con Jeanine Añez y el golpe de Estado que sufrió Evo Morales en 2019. El estado argentino, por decisión de Macri, le envió a las fuerzas armadas bolivianas armamento y gases lacrimógenos, para que sean utilizados durante la feroz represión que sufrió el pueblo mientras se manifestaba en las calles y la persecución a muchos dirigentes. Al respecto se expresó Nancy Rodríguez, vicepresidenta del Frente Grande Campana, quien opinó que la derecha, acá representada por Juntos por el Cambio, es una política que responde al imperialismo, va contra la soberanía y la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos. No es inocente que Macri haya contribuido al golpe de estado producido en Bolivia, ni el que se comunicara con Yañes para felicitarla en lugar de brindarle asilo al legítimo presidente Evo Morales, quien había llevado adelante una gestión con una mirada originaria, multiplicando derechos y protegiendo los recursos naturales se su país. Macri, no sólo apoyó el derrocamiento, sino con la muerte de decenas de hermanos y hermanas de Bolivia en las represiones posteriores". Además recordó "En 2019, la administración de Macri rompió nuestro compromiso democrático de denunciar a los regímenes dictatoriales y la violación de los derechos humanos, dos hechos que en Bolivia se desarrollaban a plena luz del día". Debemos recordar, que el motivo originario del golpe se sitúa, en el control de las reservas de litio, y que durante el gobierno de Evo Morales, se aspiraba a que el control del mismo fuera por parte del Estado, es decir que el descontento no era de la población mayoritaria de Bolivia, sino de unos pocos, como suele ocurrir en estas situaciones. En ese sentido añadió, "Es lamentable que quien se dice respetar la república de manera oculta apoye y ayude a que se tome el poder por la fuerza, me sorprende como ningún representante de ese sector en Campana salió a repudiar esa actitud". Y reflexiona: "Desde el Frente Grande creemos que como sociedad campanense, y argentina fundamentalmente, hay ciertas líneas que debemos respetar y hacer respetar: una de ellas son los derechos humanos. La complicidad con un golpe de Estado debería ser repudiada en todos los ámbitos, me parece muy triste que en el oficialismo local prime el interés partidario antes que el valor de la democracia". "No es novedad el poco interés por los derechos humanos de parte de Abella y sus funcionarios y dirigentes. Luego de haber contratado a una persona investigada por delitos de lesa humanidad, no me sorprende esta actitud, pero así como hace algunas semanas se manifestó sobre la situación de Venezuela, no debería ser selectiva su preocupación". Si bien la vicepresidenta se mostró esperanzada sobre el manejo de la justicia boliviana, manifestó "No podemos permitir que esto pase, sabemos que el macrismo intenta sistemáticamente silenciar a quien piensa diferente pero estas actitudes no las aceptamos más. Macri tendrá que dar las explicaciones pertinentes ante la justicia y ante el pueblo".

Nancy Rodríguez, vicepresidenta del Frente Grande Campana



Nancy Rodríguez:

"El macrismo intenta sistemáticamente silenciar a quien piensa diferente"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: