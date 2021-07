» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 22/jul/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Noticias de Actualidad

22 de Julio de 2021









CAÍDA En medio de las mayores restricciones sanitarias por la segunda ola de coronavirus, en mayo último la actividad económica volvió a retroceder, un 2% respecto de abril, informó el INDEC. La medición con relación a abril muestra por segundo mes consecutivo una baja. Es que en abril último la actividad ya había mostrado una leve retracción, del 0,3% respecto de marzo. Además, se ubica 4% por debajo de febrero del 2020, cuando aún no había llegado la pandemia a la Argentina. Comparada con el mismo mes del 2020, en el cual impactaron con gran fuerza las medidas de aislamiento social para prevenir contagios por la pandemia, la actividad creció 13,6% en mayo. La actividad económica acumula una expansión interanual del 9,5% en los primeros cinco meses del año.



TODOS VACUNADOS Los jueces de la Cámara Nacional Electoral volvieron a pedirle por medio de un oficio al ministro del Interior, Eduardo De Pedro, que todas las autoridades de mesa y suplentes hayan recibido la vacuna contra el Covid para las PASO del 12 de septiembre. También exigieron que se les provea de barbijos, mamparas y otros elementos sanitizantes para cumplir su tarea en las escuelas con la mayor seguridad posible durante los comicios legislativos. "Es inevitable reiterar la necesidad de que se provean a los ciudadanos designados como autoridades de mesa la totalidad de los elementos de protección personal (barbijos, máscaras, mamparas, productos sanitizantes, etc.) que sean suficientes para protegerlos contra el COVID-I9 durante toda la jornada electoral", se indicó en la nota. Y agregaron: "Como así también -con anticipación suficiente- de la vacunación para todos aquellos designados que todavía no hubiesen sido inoculados con ninguna de las vacunas disponibles a tal efecto". CLASE REDUCIDA Por lo menos dos millones de argentinos dejaron de pertenecer a la clase media a raíz de los efectos negativos de la pandemia de coronavirus en las economías familiares, con lo que el país quedó relegado al sexto puesto entre los de América Latina y el Caribe, de acuerdo con un informe del Banco Mundial. A pesar de que en el imaginario colectivo aún se mantiene la idea de que la Argentina es el líder en la región en cuanto a la proporción de la clase media en el total de sus habitantes, los datos del organismo internacional indican que pasó del cuarto puesto en 2019, detrás de Uruguay, Chile y Panamá, al quinto en 2020, superado también por Costa Rica y muy próximo al nivel de Brasil. En base a la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y considerando "clase media" a las personas que tuvieron ingresos diarios de 13 a 70 dólares, el Banco Mundial comprobó que 1,7 millón de personas dejaron ese estrato social dentro de los 32 conglomerados urbanos de la medición. ADIÓS Juan Vital Sourrouille, ex ministro de Economía de Raúl Alfonsín y creador del plan Austral, murió a los 80 años tras pelear contra un cáncer de colon. El economista había estudiado en la Universidad de Buenos Aires y en Harvard y siempre cultivó un bajo perfil, con escasas apariciones públicas tras haber dejado su cargo como titular del Palacio de Hacienda. Había asumido la función en febrero de 1985 tras la renuncia del ministro Bernardo Grinspun. Durante su gestión económica impulsó el Plan Austral, un programa de reforma monetaria y antiinflacionario que bajó la inflación de niveles arriba de 30% mensual a casi cero de manera inmediata, y que introdujo el Austral como moneda de curso legal. La iniciativa permitió que el espacio de Alfonsín ganara las elecciones legislativas de 1985, pero luego el programa no pudo ser sostenido por sus complicadas metas y se fue debilitando hasta que años después se produjo la hiperinflación que marcó los últimos meses de aquel gobierno radical.

