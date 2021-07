» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 22/jul/2021 de La Auténtica Defensa. Duro cruce entre dos ex funcionarios de Macri









Fue por la política de salud de la gestión anterior. Carlos Regazzoni rechazó una crítica de Rubinstein sobre el tema y sugirió que él debería haber renunciado a la cartera sanitaria. El ex director del PAMI Carlos Regazzoni se diferenció ayer del cuestionamiento que hizo el ex secretario de Salud Adolfo Rubinstein al tratamiento que le dio el gobierno anterior a esa área, y afirmó que "cuando sos titular de una cartera llevás adelante tus políticas y eventualmente renunciás". El pasado martes, Rubinstein había dicho que "la salud pública dejó de ser una prioridad del gobierno de (Mauricio) Macri" a partir de 2018 y, por su parte, Regazzoni rechazó esa evaluación y sentenció: "No fue así". "Cuando sos titular de una cartera llevás adelante tus políticas y eventualmente renunciás", agregó el ex titular del PAMI en declaraciones al programa "Levántate y anda" que conduce Rodo Herrera por Radio Colonia y, a modo de ejemplo, agregó: "Yo me fui del PAMI". Regazzoni hizo referencia a la "conducta profesional" de cada uno y luego defendió la gestión de la administración anterior en el área de Salud y afirmó: "Se hicieron muchas cosas importantes, especialmente en la provincia de Buenos Aires, como las 40 guardias que hicimos a nuevo, las terapias intensivas a nuevo, el SAME". En la misma línea, el referente del PRO de Almirante Brown sostuvo que se compraron "las incubadoras que no había, la red AMBA de salud con la remodelación, la salita de primeros auxilios". "Se hicieron muchas cosas, el problema estructural no se atacó tampoco hace 80 años. Después de Ramón Carrillo para acá hubo un deterioro indudable", agregó el ex titular de la obra social de los jubilados y pensionados. Rubinstein había afirmado que "con la crisis del 2018 la salud pública dejó de ser una prioridad" y remarcó: "Tengo que confesar que la salud pública dejó de ser una prioridad del Gobierno de Macri". El ex funcionario, que ahora amaga con presentarse como candidato en la Ciudad por fuera de Juntos por el Cambio, sostuvo que "pasar de Ministerio a Secretaria fue un hecho simbólico importante". "En ese momento renunciar era perjudicial para el Gobierno y me parecía irresponsable. No hubo reducción del presupuesto en materia de Salud en nuestra gestión, sino una resignación de partidas", sostuvo Rubinstein. Por otro lado, Regazzoni se refirió a la gestión de la pandemia de Covid-19 y la campaña de vacunación, sobre la cual subrayó: "La realidad es que la Argentina tiene que aplicar 80 millones de dosis de vacunas, hasta ahora tenemos que vacunar con dos dosis". "Vamos a tener que llegar al 90% de la población, con el 70%, como se decía antes, no alcanza porque el efecto rebaño hoy en día con la variante delta da un 90%, si no el virus lo que está demostrando es que no va a parar y lo está demostrando con lo que está pasando en el Reino Unido, en España, en Francia, en Portugal, en Estados Unidos", agregó. El ex director del PAMI consideró que "hay que desterrar el formalismo de decir en primavera estamos afuera, primero porque las cuentas no dan y segundo porque es innecesario hacer ese tipo de declaraciones que lo único que están haciendo es corriendo el arco de nuevo porque la realidad es que habrá que estar mucho tiempo vigilante respecto de esta epidemia".



