Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 22/jul/2021 de La Auténtica Defensa. La Cámara Electoral volvió a pedir que las autoridades de mesa tengan la vacuna, barbijos y mamparas









"Es inevitable reiterar la necesidad de que se provean a los ciudadanos designados como autoridades de mesa la totalidad de los elementos de protección personal", plantearon. Los jueces de la Cámara Nacional Electoral volvieron a pedirle por medio de un oficio al ministro del Interior, Eduardo De Pedro, que todas las autoridades de mesa y suplentes hayan recibido la vacuna contra el Covid para las PASO del 12 de septiembre. También exigieron que se les provea de barbijos, mamparas y otros elementos sanitizantes para cumplir su tarea en las escuelas con la mayor seguridad posible durante los comicios legislativos. "Es inevitable reiterar la necesidad de que se provean a los ciudadanos designados como autoridades de mesa la totalidad de los elementos de protección personal (barbijos, máscaras, mamparas, productos sanitizantes, etc.) que sean suficientes para protegerlos contra el COVID-I9 durante toda la jornada electoral", se indicó en la nota. Y agregaron: "Como así también -con anticipación suficiente- de la vacunación para todos aquellos designados que todavía no hubiesen sido inoculados con ninguna de las vacunas disponibles a tal efecto". "Por tal motivo, se le solicita que informe el procedimiento a seguir para arbitrar la inclusión de las autoridades de mesa en el cronograma de vacunación", señaló la Cámara, pese a que en la mayoría de los distritos del país ya se está vacuando a los mayores de 18 años. Y recordaron que tiempo atrás "la autoridad sanitaria se ha expresado de manera negativa" al pedido de los camaristas "indicando que no resulta necesario introducir mecanismos ni estrategias adicionales para su vacunación". El oficio fue firmado por Santiago Corcuera, Daniel Bejas y Alberto Dalla Vía.



