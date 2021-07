» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 22/jul/2021 de La Auténtica Defensa. Murió Juan Vital Sourrouille, exministro de Alfonsín y creador del Plan Austral









A los 80 años, falleció el exministro de Economía de Raúl Alfonsín Juan Vital Sourrouille, según confirmaron autoridades de la Unión Cívica Radical. Vital Sourrouille fue el titular de la cartera de Economía desde febrero de 1985 hasta marzo de 1989, y fue el creador del Plan Austral, con el que se buscó poner freno a la escalada de la inflación. La noticia fue confirmada a través de redes sociales por Agustín Campero, vicepresidente de la Convención Nacional de la UCR. El economista estaba próximo a cumplir los 81 años. Nació el 13 de agosto de 1940, en Buenos Aires. Fue en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires donde se recibió como Contador Público Nacional. Su llegada al primer gobierno democrático posdictadura se dio en 1983, como secretario de Planificación, y el 19 de febrero de 1985, tras la renuncia del ministro Bernando Grinspun, ocupó esa cartera. Alejado de la función pública, se volcó a la vida académica y fueron pocas sus apariciones para hablar de su paso por el gobierno de Alfonsín. Una de las últimas entrevistas que se recuerdan es la que hizo con el portal de análisis político y económico escenariosalternativos.org, de Jesús Rodríguez, en el que recordó: "¿Por qué el Gobierno hace el Plan Austral? En ese momento, el riesgo de que el Presidente no pudiera sostener su mandato no era menor. Fue una operación política para despejar las acechanzas más duras que enfrentaba en ese momento, para llegar a fin de año". "Lo conocí a Raúl Alfonsín antes de que se convirtiera en presidente. Fue una sorpresa que a pocos días de su triunfo electoral me llamase para convocarme para la Secretaría de la Planificación. Así se inició mi período en el Gobierno. Tengo un gran recuerdo de Bernardo Grinspun, su compromiso con la democracia y con el radicalismo era enternecedor", había contado en esa entrevista, en 2009. "Ya para 1988 la gestión económica era vista, sin lugar a dudas, como la pata floja del Gobierno. El Plan Primavera fue una idea para preparar una situación de convivencia razonable para la elección presidencial. La idea de que un Gobierno puede introducir un cambio fundamental en su política económica en el último año de su gestión yo no la comparto, no puede ser exitosa, es un movimiento desesperado", agregó entonces.



Fuente: https://www.lanacion.com.ar/

Murió Juan Vital Sourrouille, exministro de Alfonsín y creador del Plan Austral

