SINCRONARIO DE 13 LUNAS

Año Tormenta 2. Tormenta Lunar azul. Sol, rey de los caminos, siempre del lado de la humildad. Día de cambios meditados, de irradiar en plenitud todo lo que llevamos dentro. Amor incondicional. Maestría espiritual.

DÍA 362 DEL AÑO TORMENTA 2. DÍA 26 - ALFA - DÍA DE LA LUNA CÓSMICA, LUNA 13, DE LA TORTUGA QUE VA DESDE EL 27/6 AL 24/7.

5TO DÍA DE LA SEMANA AMARILLA DE MADURACIÓN, DEL CASTILLO VERDE DE LO EXTRAORDINARIO.

Ingresamos en la recta final de año, 5 días que debemos meditar acerca de la cooperación y el servicio como forma de despedirnos del año de la Tormenta Lunar azul. Hoy entramos en el UAYEB que significa 5 días de ceremonia. dentro de la enseñanza del sincronario se encuentra el Calendario Civil o HAAB que relata la secuencia del ciclo de la sabiduría solar, es el Calendario de los uinales, que cuenta 18 meses de 20 días cada uno, más 5 días UAYEB llamados días nefastos o fantasmales. Los días UAYEB son 5 días para la purificación y en donde puede salir lo peor de nosotros mismos. Los Mayas creían que durante estos días los fantasmas andaban sueltos. Son cuatro días receptivos o ying y el último que se corresponde con el día fuera del tiempo, 25/7 gregoriano es un día Yang o creativo. El segundo día se produce el Refinamiento a través de la Humildad. KIN 220 - SOL 12 - GUIADO POR EL HUMANO.

El 12 es cooperación, servicio social, sin esperar a cambio. Sentirnos seguros y orgullosos de brindar ayuda al prójimo. Día para compartir, reunirse, colaborar, tender una mano al necesitado. También tiene que ver con la familia, y con lo social. El 12 nos ayuda a sentirnos "parte", de todo, de la familia, del barrio, del país, de la Tierra, de universo. SER ARTE Y PARTE. "ser" involucrarse, ocupar el espacio, "soy" y me hago cargo, no desentenderse de todo y patear la pelota afuera. Si hay guerras y hambre en el mundo yo tengo que ver con esto, soy parte de esto que sucede, no es el otro, el gobierno, el otro país, "somos", todos hacemos esta realidad. Más fácil es decir que hacer, El Sol la Energía más alta de Tzolkin y nos exige estar a la altura. Es la conexión profunda con Dios y la conciencia amplificada. Muy intensa. Esta energía nos ilumina y nos pide atravesar el ego, vencerlo, ser sencillos, humildes, apagar el "yo" para ser nosotros, para estar en el otro, y poder llevarlo a lo concreto. No somos más espirituales por llevar túnica blanca y meditar, si después le damos vuelta la cara a la realidad del hambre y los pies descalzos y fríos. Sutilicemos lo denso y sensibilicémoslo, a tal punto que nos traspase y desde el optimismo accionemos y ayudemos, involucrándonos. Nos reflejamos, brillamos en el otro y así empieza el gran cambio necesario, ¡YO PONGO DE MI!¡ VOS PONES?

Hoy los convoco y aliento a que hagan algo por otro aunque parezca mínimo, de pequeñas cosas esta hecho el mundo, una mano se suma a otra mano y así se construye algo grande, aunque nos sumemos con otros para decir que no al algo que no queremos! ¡Besos y abrazos a todos los corazones nobles que pueden sumar! IN LAK ECH.

