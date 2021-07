» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 22/jul/2021 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 22 de Julio









DÍA MUNDIAL DEL CEREBRO Establecido por la Federación Mundial de Neurología (WFN) en el año 2014, en este día se remarca la importancia de la salud cerebral a la vez que se informa a la sociedad cómo prevenir enfermedades cerebrales y los tratamientos de las mismas. El tema de este año es "Detener la esclerosis múltiple" y tiene el propósito de crear conciencia sobre la esclerosis múltiple y trabajar para detener la misma a través del diagnóstico temprano, el mejor acceso a los tratamientos y abogando por una mejor calidad de vida para las personas que la padecen y sus cuidadores. Al respecto, el presidente de la WFN, William Carroll, manifestó: "Nuestro objetivo es concientizar sobre la esclerosis múltiple y su impacto en las personas que viven con ella, sus seres queridos y la sociedad para mejorar el acceso a la atención neurológica de calidad y a los tratamientos que cambian la vida de las personas". Según la tercera edición del "Atlas de la Esclerosis Múltiple", publicado por la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple en el año 2020, aproximadamente 2,8 millones de personas padecen esclerosis múltiple, es decir, 1 de cada 3000 personas; asimismo, cada 5 minutos una persona en algún lugar del mundo es diagnosticado con esclerosis múltiple.



FALLECE MANUEL PUIG Juan Manuel Puig Delledonne nació el 28 de diciembre del año 1932 en General Villegas, Buenos Aires. Su madre le transmitió la afición por el cine al llevarlo desde temprana edad al Teatro Español, donde comenzó su admiración por las legendarias actrices Marlene Dietrich, Greta Garbo y Norma Shearer. Más adelante, decidió dedicarse al cine y, en el año 1956, ganó una beca que le permitió viajar a Italia y estudiar en el Centro Sperimentale di Cinematografía. Dos años después, partió a Londres y posteriormente a Estocolmo, ciudades en las que enseñó español e italiano y escribió sus primeros libretos para cine. Luego, entre 1961 y 1962, fue asistente de dirección de cine en Buenos Aires y Roma. En el año 1968 publicó su primera novela, "La traición de Rita Hayworth", la cual fue considerada por el diario francés "Le Monde" como una de las mejores novelas del año 1969 (año en el que se publicó en Francia). A ésta le siguieron "Boquitas pintadas" (1969), "The Buenos Aires affair" (1973), "El beso de la mujer araña" (1976) y "Pubis angelical" (1979); por otro lado, escribió las obras de teatro "Bajo un manto de estrellas" (1981), "El beso de la mujer araña" (1983, versión teatralizada), "La cara de villano" (1985) y "Recuerdos de Tijuana" (1985). "A mí, los géneros populares me tocan. El melodrama, la comedia musical, por ejemplo. Y trato de desentrañar los elementos válidos que puedan tener e incorporarlos en mis obras" dijo en una entrevista. Falleció en el año 1990 en Morelos, México.



SE LANZA "NEVER FORGET YOU" Un día como hoy en el año 2015, Zara Larsson junto a MNEK lanzaban el sencillo "Never forget you". Perteneciente al álbum "So good" (2017) y compuesto por la cantante sueca y el cantante británico junto a Arron Davey, la canción está inspirada en "ex novios y amigos que puede que ya no estén en tu vida, pero aún los amas".



