Paraná Guazú embarcado: Por el Guazú la oferta de pesca es bastante variada. Comenzamos por tener sin dudas la mejor temporada de pejerreyes desde hace varios años a esta parte. Si bien los portes no son nada despreciables ya se entremezclaron mucho y en su gran mayoría son ejemplares medianos y del tipo juvenil con alguna sorpresa que llega o supera los 40 centímetros. En cuanto a la pesca variada, en estos momentos se encuentra con respuestas de bagres amarillos, blancos y lindos pati. Completando el combo con las extraordinarias pescas de bagres de mar totalmente fuera de temporada, promediando las veinte piezas y más por jornada y por embarcación. Muelles y costas del Guazú: Si bien el pejerrey está presente de muelles no todos los días da el mismo rinde y esto depende mucho de los vientos. Por otra parte los fríos intensos hacen que el mismo comience a picar promediando el mediodía y hasta aproximadamente las 17 horas, con jornadas en donde no se los encuentra o están muy remisos. Para los amantes de la pesca variada lo mejor pasa por bagres amarillos, porteñitos, bagres blancos y lindos pati. Doradito: Por el Doradito continúa la presencia de pejerreyes con portes ya muy entremezclados prevaleciendo los medianitos y juveniles. La recomendación es utilizar anzuelos grandes para no sacarlos tragados, en estos momentos las mejores respuestas se están dando con isocas. Respuestas en la pesca variada de bagres, porteñitos y pati. Isla Botija / Puerto Constanza: Si bien siguen presentes los pejerreyes por esta zona del Guazú, también los portes ya son muy entremezclados, también los piques y capturas son más frecuentes promediando el mediodía y hasta horarios de la tarde. La variada de piel como en todo el Guazú con ofertas de bagres y pati. Pasaje Talavera: Continúan los pejerreyes en toda la extensión del Talavera, con portes muy entremezclados. Los mejores ejemplares se los encuentra aguas arriba antes de cinco bocas, prevaleciendo la calidad a la cantidad. Buena la variada de piel con lindos bagres, porteñitos y pati, los que se logran solamente con pulpitos de lombrices en los anzuelos, en los pozones se continúan dando buenas respuestas de bagres de mar, especie esta que se adelantó su ingreso por lo menos dos meses. Cinco bocas: No hay grandes cantidades de pejerreyes pero sin dudas los mejores portes se los encuentran en esta zona. En las últimas jornadas de pesca se los pudo encontrar con brazoladas de entre los 25 y 40 centímetros, realizando encarnes preferencialmente con isocas rindió más que con mojarras vivas o filet de sardinas, dientudos o del mismo pejerrey. La variada con bagres y pati de lindos portes. Isla La Paloma: Estuvimos pescando por la zona y si bien no afloja el pique de pejerreyes hay que buscarlos, la verdad no se regalan, los portes vienen siendo desde hace ya unas semanas muy entremezclados pero nada despreciables. En cuanto a las carnadas, se dan buenas respuestas realizando encarnes con mojarras vivas, filet de sardinas e isocas. La variadita de temporada con bagres, porteñitos y pati, se dieron además bagres de mar en las zonas profundas aguas debajo de la isla. Río Gutiérrez: El Gutiérrez sigue con la oferta de pejerreyes a lo largo de toda su extensión, desde la boca del Paraná Bravo hasta la desembocadura del río Uruguay, ya desde hace unas semanas con portes muy entremezclados, los que como en la mayoría de los ámbitos están comenzando a picar promediando el mediodía o cuando el sol calienta el agua en las zonas más bajas. Aquí también la presencia y capturas de lindos bagres amarillos, porteñitos y pati están presentes. Paraná Bravo: Si bien continúan presentes los pejerreyes se puede decir que el mayor porcentaje son de ejemplares medianos a juveniles con alguno que otro de los lindos. Hay que trabajar mucho en el recambio de carnadas y variar profundidades de las brazoladas hasta dar con los mejores. Con la utilización del paternóster entre los 50 centímetros y un metro de profundidad se están extrayendo hermosas sardinas. La pesca variada continúa con la oferta de bagres amarillos y pati de lindos portes, además en los pozones continúan firme los bagres de mar, de los cuales se están logrando entre 15 y 20 piezas por embarcación realizando encarnes con sardinas frescas o tentáculos de calamar. Isla Juncal y Juncalito: Siguen presentes los pejerreyes con capturas de portes muy entremezclados prevalecen mucho los de 20 a 30 centímetros, con algún ejemplar que supera los 40 centímetros. Río Uruguay: El río Uruguay continúa entregando capturas de muy lindos pejerreyes, muchas veces es necesario la contratación de un buen guía de pesca, conocedor de la zona para dar con ellos. Arroyo Brazo Largo: El Brazo Largo en estos momentos con excelentes respuestas de bagres amarillos. De embarcado, ojo el agua está muy baja y existen sectores con árboles y troncos sumergidos. Ensenada y Berisso: El amigo y colaborador Emir Ricciardi me hace llegar la información del pique de la semana de Ensenada y Berisso, esto es lo que me cuenta: "Seguimos atravesando otra semana difícil y complicada con la especie Pejerrey. Se hace cada vez más larga y prolongada esta transición en donde la especie aún se mantiene muy dispersa y refugiada abajo y aguas adentro. En el muelle del Club Universitario la misma se sigue generando en su modalidad de fondo con líneas de uno o dos anzuelos brazoladas bien largas, pocas piezas extraídas tanto en el propio morro como del morro hacia la costa, la carnada de mejor rendimiento ha sido la propia mojarra viva o salada, un promedio por pescador de 3 a 8 piezas y en donde la calidad va entre medianos, algunos pocos grandes y piezas chicas, también alguna variada de piel, a flote es nula, en los espigones del Club Municipalizado y Río de la Plata aconteció prácticamente lo mismo. Lo poco extraído fue a fondo y en los propios morros de ambos clubes, lanzando muy fuertemente hacia adentro, lanzamientos a distancia, no todos pescan y solo extraen algo aquellos que cuentan con equipos apropiados para dichos lanzamientos, la calidad de medianos a chicos, a flote es nula. También se registraron extracciones de algunos bagres amarillos y blancos. En lo que respecta a Berisso y más precisamente la escollera de la Isla Paulino, la misma fue igual y parecido al resto de los espigones de Ensenada, lo poco extraído se realizó en su modalidad de fondo encarnando con mojarra viva o salada, muy variada de la calidad de las piezas extraídas, a flote es nula, también se extrajo bastante variada de cuero en su modalidad de fondo utilizando como carnada la propia carnada del pejerrey y lombriz". El amigo Ezequiel Fontana de Moreno y una excelente pesca de bagres de mar de esta semana en el Guazú.



