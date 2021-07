» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 22/jul/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Deportivas

RIVER SIGUE EN CARRERA River consiguió ayer miércoles dar un paso más en su objetivo de seguir como protagonista de las definiciones de la Copa Libertadores, con un resonante triunfo como visitante de Argentinos Juniors por 2-0, en la revancha de los octavos de final. Dentro de un trámite parejo, el "Millonario" le dio de su propia medicina al "Bicho", porque a partir de un pelotazo largo que guapeó Matías Suárez y, a pura potencia, definió Braian Romero con un derechazo al ángulo inatajable para el arquero Lucas Chaves, a los 35 minutos del primer tiempo. En el complemento, la misma dupla gestó la jugada del segundo tanto, cuando Suárez se fue mano a mano con Chaves y cedió para Romero, que empujó al arco vacío. Luego, el VAR anuló un tanto del colombiano Jorge Carrascal por una mano dentro del área para River, que se apoyó también en algunas intervenciones de Franco Armani. Tras el 1-1 de la semana pasada en el "Monumental", River estaba obligado a convertir en su visita a La Paternal, y logró su cometido de avanzar para citarse en cuartos de final con Atlético Mineiro de Brasil. Vélez, por su parte, no pudo aguantar la presión y quedó eliminado esta noche de la Copa Libertadores al caer frente a Barcelona de Ecuador por 3 a 1, en el partido de vuelta de los octavos de final de la competencia, pese a haber ganado el primer partido y ha haber podido empatar luego que el Barcelona se pusiera en ventaja. Sin embargo los de Liniers fueron superados por los los ecuatorianos que finalmente quedaron clasificados para la siguiente fase. Mientras tanto, Defensa y Justicia cayó por 4 a 1 con Flamengo de Brasil en el estadio "Mané Garrincha" de la ciudad de Brasilia y quedó eliminado también en octavos de final de la Copa Libertadores con un resultado global de 5 a 1 a favor del conjunto local. Ahora, Flamengo se cruzará en los cuartos de final con el que avance en la llave entre Olimpia de Paraguay e Inter de Porto Alegre, que se definirá mañana.



LLEGÓ BOCA Y QUEDÓ AISLADO El plantel de Boca que llegó ayer de Brasil, donde perdió en los penales con Mineiro por los octavos de final de la Libertadores y deberá aislarse durante siete días por protocolo luego de que el Ministerio de Salud interpretara que, con los incidentes que protagonizaron jugadores y directivos, se rompió la burbuja para evitar los contagios de Covid-19. El aislamiento impedirá que Boca juegue en igualdad de condiciones sus próximos dos partidos por el torneo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), el sábado ante Banfield por la segunda fecha y el martes con San Lorenzo, por la tercera. Aunque todavía no hubo una comunicación oficial al respecto, el club pediría la postergación de ambos encuentros. Si la LPF rechaza la solicitud, Boca deberá presentar un equipo integrado por jugadores de Reserva y Cuarta división. QUEJA FORMAL El presidente de Boca Juniors Jorge Amor Ameal, declaró ayer que su equipo fue "despojado" el martes ante Atlético Mineiro de Brasil en la Copa Libertadores de América y dijo que a su criterio el partido podría disputarse nuevamente porque "se hizo todo mal". "Fuimos despojados ayer (por el martes). No mandamos el comunicado antes porque teníamos un terror tremendo de que nuestra gente siguiera demorada en Brasil", señaló en referencia al comunicado oficial que Boca difundió ayer por la tarde.

