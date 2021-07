Breves: Juegos Olimpicos

ARRANCÓ EL DEPORTE

La primera disciplina que integró el calendario formal fue el sóftbol femenino con la victoria de Japón ante Australia, por 8-1.

El equipo dirigido por Reika Utsugi fue ampliamente superior, a punto tal que el cotejo se terminó en la quinta entrada por la denominada "regla de nocaut" que establece que un partido concluye cuando "existen 7 goles de diferencia". El encuentro se disputó en el Fukushima Baseball Stadium de la localidad de Sabara.

Aun cuando la ceremonia inaugural se desarrollará recién este viernes en el Estadio Olímpico de la capital japonesa, este encuentro celebrado en Fukushima (a 240 kilómetros de Tokio) constituyó el primer evento deportivo de la competencia.

También hubo actividad en el fútbol femenino con la goleada de Brasil ante China por 5-0 y la derrota de Chile con Gran Bretaña por 2-0.

ARGENTINA - AUSTRALIA

El fútbol argentino llega a los Juegos de Tokio con la esperanza de volver a saborear la gloria olímpica alcanzada con las medallas doradas en Atenas 2004 y Beijing 2008, y las también importantes preseas de plata obtenidas en Ámsterdam 1928 y Atlanta 1996.

El seleccionado sub 23 dirigido por Fernando Batista integrará el grupo C junto con Egipto, campeón de la Copa Africana de Naciones Sub-23 2019; España, el vencedor de la Eurocopa Sub 21 también en 2019; y Australia, tercera en el Campeonato Sub-23 asiático detrás de Corea del Sur y Arabia Saudita.

Argentina debuta hoy jueves ante Australia, a las 7,30 de Buenos Aires, en el Domo Sapporo, un estadio con capacidad para 42.000 personas diseñado para la Copa del Mundo 2002 y remodelado en 2015.

ABANDERADO

Carlos ´Camau´ Espínola, medallista olímpico y portador de la bandera argentina en los Juegos de Sídney 2000 y Atenas 2004, afirmó que Santiago Lange se merece ser portador de la bandera nacional en Tokio 2020 junto a su actual compañera Cecilia Carranza.

"Yo porté la bandera en el 2000 y 2004. Sé lo que significa, lo que va a pasar por la cabeza de Santi, es un momento muy especial", agregó Espínola, quien fue secretario de Deportes de la Nación en 2014 y hasta 2015, año en el que fue electo Senador nacional por la provincia de Corrientes.

Lange, de 59 años, fue campeón olímpico en Río 2016 junto a Carranza en la categoría Nacra 17, meses después de someterse a una cirugía para extirpar una parte de su pulmón izquierdo por un cáncer.

TENIS DE MESA

Los argentinos Horacio Cifuentes y Gastón Alto, representantes argentinos en el individual masculino, ya conocen a los respectivos rivales que enfrentarán en el estreno del sábado en el tenis de mesa de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El bonaerense Cifuentes, de 23 años y ubicado en la posición 75 del ranking mundial de la World Table Tennis (WTT), se enfrentará al oriundo de Vanuatu, Yoshua Shing (252). El cotejo empezará a las 20.15 hora local (8.15 de Argentina), aproximadamente.

En caso de triunfar, el tenismesista nacido en la localidad de Berisso se topará en segunda vuelta con el oriundo de China Taipei, Chih Yuan Chuang, decimonoveno preclasificado.

En tanto, el mendocino Alto, de 36 y situado en la colocación 98, se cruzará en el arranque con el español Alvaro Robles (63). El lance se iniciará a las 4.30 hora argentina en el Gym Tokio Metropolitan.

Si el jugador argentino sortea exitosamente el debut se medirá en segunda ronda con el esloveno Darko Jorgic (28), decimoctavo favorito.