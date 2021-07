Un estafador de guante blanco se hizo de un teléfono celular nuevo, a cambio de una billetera vacía y un teléfono roto. Esta semana, un comerciante de Los Cardales fue estafado por un sujeto de unos 40 años de edad quien se presentó en el local pidiendo presupuesto para reparar su teléfono: un Samsung J7. Hasta ahí todo normal. Incluso presentó un DNI, que aparentemente es falso, a nombre de Adrián Duarte. El mismo hombre regresó a los 20 minutos, diciendo que mejor se llevaría un celular de los que estaban a la venta, dado que su hermana estaba por tener familia y que seguramente iba a querer sacarle fotos, entre otras consideraciones atendibles. Cuando supuestamente se decide por el nuevo equipo, el sujeto señala que antes de cerrar la operación quería mostrárselo a su hermana, quien se encontraba en el auto y por estar embarazada no había bajado. Ofrece dejar su billetera sobre el mostrador, como muestra de buena fe, y se retira. Pasaron varios minutos, hasta que el comerciante sospecha y decide revisar la billetera… que estaba vacía. Luego trascendió que ese mismo día intentó realizar el mismo engaño en un comercio similar, pero no prosperó porque el comercio no tenía equipos disponibles para la venta.

El estafador, tiene unos 40 años y mide aproximadamente 1,70 metros de altura.



"Cuento del Tío" en Los Cardales

