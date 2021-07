P U B L I C





El Presidente del Partido Justicialista local, Oscar Trujillo, habló sobre el proceso de organización interna, y aseguró que "el peronismo está viviendo un proceso de debate muy interesante, y de cara a las primarias, el panorama es muy alentador". A días del cierre de listas y de cara a las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, el titular del Partido Justicialista de Campana, Oscar Trujillo, convocó a toda la dirigencia y organizaciones peronistas a participar de lo que consideró "una instancia de organización, pero también de transformación y renovación para el peronismo". "El peronismo está viviendo un proceso de debate interno muy interesante, y de cara a las primarias, el panorama es muy alentador. Y lo hacemos con la intensidad y pasión que caracteriza este proceso. Y con mucho interés, porque en el peronismo y el Frente de Todos, que es un espacio heterogéneo, amplio y diverso, como en pocas veces hay muchas voluntades y es una buena señal para consagrar esta idea, que para muchos puede representar un obstáculo, y que en realidad es un enorme potencial de consagrar la unidad en la diversidad" expresó Trujillo. El dirigente se refirió a la necesidad de internas en el Partido, como forma de consolidar la unidad en un mismo proyecto para la ciudad. "Creo que a lo largo de los años hemos intentados vías de resolver nuestros matices internos. Siempre se habla de la política y de las formas de armado de las listas. El último intento de forjar una lista de unidad fue en 2019. Yo soy muy autocrítico de ese proceso, aun cuando muchas voces de compañeros y compañeras nos reclamaban que no hubiera internas". Por ello, y con miras al 2023, para Trujillo el peronismo "necesita empoderar una propuesta alternativa, que no surja desde un simple acuerdo de dirigentes, sino de la compulsa electoral de cara a la ciudadanía. Tenemos el ejemplo de Jorge Varela, quien en 1993 resolvió una interna política, y sus eventuales derrotados no fueron tales. Jorge fue muy generoso en participarlos luego, y ellos fueron muy leales en el acompañamiento posterior, que llevó a Varela en 1995 a convertirse en el Intendente peronista en recuperar el gobierno de la ciudad". Luego, el Presidente del Partido Justicialista aseguró: "Debemos darnos esa chance ahora, y no esperar al 2023. Como Presidente del PJ, garantizo a los compañeros y compañeras tanto del Partido como del Frente de Todos, que las primarias están habilitadas en Campana. Quienes tengan vocación, ganas, voluntad política, y quiere presentar una propuesta electoral en las Primarias, están garantizadas. Estoy llevando a cabo un proceso de diálogo con todas las listas en proceso de construcción. Creo que esa es la manera en la que un Partido político debe empoderar una visión futura. No de espaldas a la gente ni a sus propios militantes. Construyamos la unidad no con un acuerdo de dirigentes. Que sean las urnas las que legitimen a la dirigencia que nos va a encolumnar a la victoria". Por último, Trujillo afirmó: "Tenemos ganas de transformar el peronismo y el Frente de Todos. Por eso, debemos animarnos a competir democráticamente, dejando de lado los acuerdos pactistas en los que tres o cuatro dirigentes hoy firman algo y mañana lo desconocen. Vamos a las urnas, discutamos allí los códigos que necesita un partido político que tiene ganas de ser opción de Gobierno, no solo para el Concejo Deliberante en esta elección, sino para el Departamento Ejecutivo en 2023. Nos merecemos esta oportunidad, hay muchos jóvenes, compañeros con responsabilidades institucionales de todos los niveles, que han acumulado capital político y cuya aspiración es totalmente legítima. Es momento de armar listas, ponerlas a consenso de las urnas, y fortalecer así una opción ganadora, para luego cumplir con ese código de lealtad que indica que quien gana conduce los destinos del proyecto, y quien no, acompaña. Como lo debemos hacer todos" concluyó.

El titular del PJ convocó al peronismo a participar de las PASO.



Internas en el PJ:

"Las PASO están garantizadas en Campana"

