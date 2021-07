Tras lanzarse como candidato en Provincia, Santilli renunció a sus cargos en la Capital Federal

Presentó su dimisión a los cargos de vicejefe de Gobierno porteño y ministro de Justicia y Seguridad. Tras oficializar su precandidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli presentó la renuncia a los cargos de vicejefe de Gobierno porteño y ministro de Justicia y Seguridad. Según confirmaron desde la administración porteña, la declinación fue elevada al finalizar el acto que Santilli encabezó en La Plata, en el Club Hípico y de Golf de City Bell, junto a dirigentes del Pro para lanzar su campaña electoral. Santilli dejará así el cargo de vicejefe de Gobierno, al cual llegó en un primer mandato en 2015 como compañero de fórmula de Horacio Rodríguez Larreta, con quien renovó en 2019 por cuatro años más. Además, estaba al frente de la cartera de Justicia y Seguridad desde noviembre 2018, cuando asumió como ministro tras la salida de Martín Ocampo a raíz de escándalo con el Superclásico entre River y Boca durante la final de la Copa Libertadores. En el acto en La Plata, Santilli anticipó que iba a "recorrer los 135 municipios bonaerenses" como parte de su campaña electoral, con lo que dejó entrever su alejamiento de la gestión porteña de manera anticipada. En 2009, la entonces vicejefa de Gobierno porteño Gabriela Michetti renunció también a la mitad de su mandato junto a Mauricio Macri en la Ciudad para ocupar una banca en la Cámara Baja, a aunque, a diferencia de Santilli, fue para representar al mismo distrito. Si bien el hasta hoy vicefe tiene una residencia en la Ciudad, el año pasado hizo el cambio de domicilio al municipio de Tigre, lo que, en rigor, le abre la posibilidad a postularse en territorio bonaerense. Durante el acto de este jueves, Santilli recibió la bendición de toda la plana mayor del PRO con la presencia de su mentor Horacio Rodríguez Larreta, pero también de Patricia Bullrich, Miguel Ángel Pichetto y Elisa Carrio. En el auditorio hubo intendentes, legisladores nacionales y provinciales y dirigentes de Juntos por el Cambio. En su discurso hizo eje en la educación, salud y seguridad y no dejó la oportunidad para cuestionar al kirchnerismo. "En la Argentina de hoy, la realidad le ganó al relato. Hay 6 de cada 10 chicos son pobres. En un año, cerraron 90.700 comercios y 41.200 Pymes, dejando a casi 200 mil argentinos y argentinas sin trabajo", objetó. Quienes lo precedieron en la palabra en el inicio del acto que tuvo lugar en el Club Hípico y de Golf de la localidad platense de City Bell fueron el intendente de Lanús, Néstor Grindetii, el de Vicente López, Jorge Macri, la diputada nacional Graciela Ocaña, Pichetto, Bullrich, Carrió, y Larreta. "No somos un equipo que te echa la culpa, te impone o te maltrata. Soy un tipo que voy para adelante. Tenemos que poder cambiar esta provincia", acachó el "Colo" en referencia a los gobiernos de Alberto Fernández y de Axel Kicillof, a quien le destinó las críticas más duras. "Hoy siento el dolor de la gente en la calle, la bronca de ver que todo está más caro y que no llegas a fin de mes, o de que tuviste que cerrar las persianas de tu comercio o tu fábrica. La angustia de que tus hijos no están en las escuelas. La impotencia de irte a dormir todas las noches sin saber qué futuro le podés dar a tus hijos", enumeró Santilli.



Tras lanzarse como candidato en Provincia, Santilli renunció a sus cargos en la Capital Federal

