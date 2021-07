"La negligencia fue de la Subsecretaría de Transporte, nosotros gestionamos las credenciales de cientos de personas con discapacidad que las esperaban desde enero y después de nuestro reclamo dieron respuesta". La Dirección de Discapacidad del Municipio repudió el accionar de dirigentes kirchneristas con la entrega de los Pases Libres Multimodales destinado a las personas con discapacidad para hacer uso del transporte público de forma gratuita. Desde el área, iniciaron las gestiones correspondientes en enero a fin que los beneficiarios hagan uso de su derecho, pero "por la negligencia de la Subsecretaría de Transporte las credenciales fueron demoradas durante seis meses". "Mienten cuando dicen que desde la Dirección de Discapacidad no los tramitamos, porque después del reclamo que realizó la concejal de Juntos por el Cambio, Romina Buzzini, los pases aparecieron de un día para el otro", cuestionaron. En otro orden, manifestaron que "piden que no hagamos política con las personas con discapacidad cuando ellos son los hacen eso. En vez de otorgar directamente los pases a nuestra dirección, se los dieron a la Diputada Alonso que no corresponde al área". "Tenemos todos los mails y comprobantes de trámites que ejecutamos, es injusto que se ensucie el trabajo comprometido y eficaz que los empleados municipales vienen realizando", enfatizaron. Por último, lanzaron que "el Gobierno Provincial se tiene que hacer responsable de que le prohibieron el acceso a las personas con discapacidad de este derecho que les corresponde".

Desde el área a cargo de Márgara Pons habían iniciado las gestiones correspondientes en enero.



Desde el Municipio repudiaron el manejo de dirigentes kirchneristas con la entrega de los Pases Libres Multimodales

