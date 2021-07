Tenaris renovó su centro de capacitación industrial

La compañía realizó una reforma en la sede de su universidad corporativa, incorporando tecnologías en robótica y ensayos de procesos eléctricos, mecánicos e hidráulicos. El objetivo es optimizar el entrenamiento de técnicos y estudiantes de cara a los desafíos de la industria actual. La transformación cada vez más acelerada de la industria demanda que los entrenamientos específicos no le pierdan pisada. Esa fue la premisa con la que Tenaris renovó el lay out e infraestructura de la sede de su universidad corporativa, conocida como TenarisUniversity Academic Building y que, entre otras, cuenta con tecnologías de robótica y simulación virtual. El proyectó implicó una inversión de más 75 millones de pesos y la remodelación integral de 600 m2 en planta baja y otros 90m2 en planta alta. El objetivo fue no solo unificar puntos de capacitación emplazados en distintos sectores de TenarisSiderca, sino a la vez elevar la infraestructura tecnológica con el doble objetivo de minimizar las diferencias con el entorno operativo real y fortalecer la preparación previa de los técnicos antes de continuar con su etapa formativa en el puesto de trabajo. Al mismo tiempo, el nivel de los equipos adquiridos le permiten a los equipos de ingeniería poner a prueba proyectos innovadores en un contexto seguro, confiable y externo a las líneas de producción. "Buscamos acercar a la práctica los contenidos desarrollados por la universidad corporativa y a menudo compartidos en las aulas y talleres por nuestros propios expertos industriales", explicó Pablo Rocha, gerente de Capacitación de TenarisUniversity. La reforma del Academic Building se concentró en la planta baja. Allí se montaron talleres de electricidad, mecánica e hidráulica, control no destructivo (CND) y de inspección de roscas de conexión, la sección de los tubos sin costura que más valor agregado concentra. Asimismo, se instaló una sala de robótica con un brazo robótico ABB -idéntico al utilizado en líneas de producción- y se modificó la disposición de los simuladores virtuales de grúa de cabina y grúa a radiocontrol, que permiten un entrenamiento inmer-sivo en el manejo de equipos clave para la operación y logística del Centro Industrial Campana. Además se instalaron una sala digital para 12 asistentes, 3 nuevas aulas complementarias y un centro de monitoreo de la Operación y Logística de todo el centro industrial conocida como Torre de Control. Por otro lado, el resto de las aulas ya existentes tuvieron un upgrade tecnológico para mejorar la confiabilidad en cuanto a sus recursos de conexión, videoconferencias y presentaciones en común. Y de enero a junio estuvo operativa una sala con 20 equipos informáticos que sirvió para evaluar a 2.000 postulantes a puestos de operación. Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, TenarisUniversity aplicó de forma estricta los protocolos internos que dispuso la compañía para todas sus dependencias, adecuando las instalaciones para asegurar la continuidad de capacitación. En total, 20 mil personas asistieron al edificio sin que se registren contagios "En TenarisUniversity nos focalizamos tanto en el entrenamiento de los ingresantes -haciendo hincapié en la seguridad y calidad- como en la certificación y recertificación de los técnicos de mayor experiencia. Asimismo, recibimos jóvenes estudiantes técnicos para su inducción previo al inicio de las Prácticas Profesionalizantes. Todas estas actividades necesitan un espacio de desarrollo con un nivel industrial de equipamiento y que sea cómodo para estudiantes y docentes", comentó Rocha. Por su parte, Gustavo Valido, project manager del departamento de Ingeniería de Tenaris a cargo de la obra, comentó que "la mejora y jerarquización de las instalaciones de capacitación, actualizando y modernizando el herramental y equipamiento de capacitación del Academic Building, permitió nivelar las instalaciones con similares de otras plantas del grupo, manteniendo al mismo tiempo la calidad y estilo arquitectónico actual del edifico". TenarisUniversity es la universidad corporativa de Tenaris que apoya a los colaboradores de todo el mundo para que se conviertan en la mejor versión de sí mismos. Fomenta el desarrollo ofreciendo programas de formación laboral específicos de alta calidad combinados con una experiencia centrada en el alumno, y promueve una red de aprendizaje colaborativo compartiendo experiencias entre toda la organización. Por año ofrece más de 2 millones de horas de entrenamiento a sus empleadas y empleados con fuerte foco en salud, seguridad, ambiente y en la calidad de sus productos. En el Centro de Industrial Campana, la sede cuenta con dos plantas compuestas por seis talleres, ocho salas de reunión, dos salas de conferencia, una sala digital, una torre de control de la gestión industrial y el Auditorio "Roberto Rocca", con capacidad para 450 personas.





