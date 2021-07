SIN TECHO El dólar blue continuó en alza y llegó a cotizar a $184,50 en el circuito financiero informal de la city, por lo que la brecha ya superó la barrera del 90 por ciento. El día anterior, el tipo de cambio paralelo había avanzado a los $183, por lo que este jueves anotaba un incremento de $1,50, en lo que fue la séptima jornada consecutiva en alza. En el sector mayorista, el dólar terminó a $96,41, al ganar cinco centavos frente al miércoles. De ese modo, la brecha con el blue perforó la referencia del 90% por ciento, al llegar a 91,3 por ciento. En este marco, la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, descartó un "cimbronazo cambiario antes o después" de las elecciones legislativas y minimizó la suba del dólar informal. "Siempre en las etapas preelectorales se dan estos movimientos en los mercados alternativos", sostuvo la funcionaria.



EN LIBERTAD El juez de ejecución Ricardo Basílico le concedió la libertad condicional al ex vicepresidente Amado Boudou, quien ya cumplió las dos terceras partes de su condena de cinco años y diez meses de prisión por la venta de la imprenta Ciccone Calcográfica. Fuentes judiciales que indicaron que ahora Boudou podrá salir de la prisión domiciliaria. La decisión del magistrado se dio luego de que la Cámara Federal de Casación Penal avalara días atrás la reducción de la pena por los cursos que realizó el ex vicepresidente y ex ministro de Economía durante su detención. Desde comienzos de abril de 2020 el ex ministro de Economía, condenado en el marco de la causa Ciccone Calcográfica, cumple prisión domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Barracas. DUPLICADOS Los subsidios energéticos se duplicaron en junio respecto de mayo, y en el primer semestre ya superan los $330.000 millones, según datos oficiales. Los subsidios se destinan a afrontar los costos de generación eléctrica y abastecimiento de gas. Eso ocurre porque lo que pagan los usuarios por las tarifas es insuficiente para cubrir el costo de la energía. El Gobierno proyectaba que los subsidios iban a representar este año el 1,7% del Producto Bruto, como en 2020, pero las correcciones tarifarias fueron menores a las previstas. El ministro de Economía, Martín Guzmán, pautó $623.682 millones de subsidios energéticos para 2021, pero el año terminaría por encima de esa cifra. Los subsidios que el Gobierno destina a la energía llegaron a $99.154 millones en junio último, el doble (103,7% más) de lo que se gastaba un año atrás. REPENTINA MUERTE El músico y cantautor Palo Pandolfo, uno de los más destacados de la música nacional, falleció este jueves a los 56 años. Aún se desconocen las causas del fallecimiento, dado que la noticia se conoció en las últimas horas. Según trascendió, el personal de la Comisaría Vecinal 6 A de la Policía de la Ciudad observó ayer a la tarde caer a una persona inconsciente sobre la avenida Díaz Vélez al 5200, en el barrio de Caballito. Inmediatamente, se solicitó una ambulancia del SAME que constató el fallecimiento del hombre. El cuerpo fue trasladado a la morgue donde se le realizará la autopsia. En el lugar se hizo presente el sobrino Pandolfo, que explicó que se trataba de su tío el músico Palo Pandolfo. CAÍDA GLOBAL Miles de páginas web de todo el mundo se cayeron este jueves al mediodía por una falla de Akamai, que administra uno de los principales sistemas de entrega de contenido en internet. La falla generó problemas de conectividad en medios de comunicación argentinos y también afectó a grandes plataformas de ventas online, bancos y de videojuegos (HSBC, British Airways, PlayStation, FedEx y Airbnb, entre otros). Las personas que intentaron ingresar a esos sitios se encontraron con errores de DNS o Sistema de Nombres de Dominio, un sistema que asocia información con el nombre del dominio. Es decir, que cuando tipiaban la dirección web no llegaba a ningún lado. A través de Twitter, Akamai informó una "disrupción del servicio". Un rato más tarde comunicaron que arreglaron el problema y que reanudaron sus operaciones. "Continuaremos vigilando para asegurar que el impacto se ha eliminado completamente", agregaron en sus redes sociales.

Breves: Noticias de Actualidad

23 de Julio de 2021

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: