Una familia de cuatro integrantes necesitó en junio $66.488 para no estar en la pobreza

Así lo informó el INDEC. En tanto, para no caer en la indigencia, se necesitó percibir ingresos por $28.413. La canasta básica total (CBT) aumentó en junio un 3,2%, por lo que una pareja con dos hijos necesitó $66.488 para no caer debajo de la línea de pobreza, precisó el Instituto Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Además, el organismo de estadística informó que la canasta básica alimentaria (CBA), que marca el umbral por debajo de la indigencia, mostró en junio un incremento del 3,6%, lo que refiere que una familia de cuatro integrantes tuvo que percibir ingresos por $28.413. En los primeros seis meses del año, el valor de la CBA se incrementó el 25,3%, mientras que el de la CBT avanzó 22,7%. Esta diferencia obedece a que los precios de las tarifas del transporte y los servicios públicos tuvieron incrementos por debajo de los alimentos. En la medición interanual, el precio de la CBA, que contiene solamente los bienes de primera necesidad, tuvo un alza del 57,6% y el de la CBT, que además incluye otros ítems como indumentaria, salud, transporte y educación, del 51,8%. Según registró el INDEC la semana pasada, durante junio el índice de precios al consumidor tuvo un aumento del 3,2% que, aunque fue la más baja desde octubre de 2020, se desaceleró 0,1 puntos porcentuales respecto de mayo. El mayor incremento se dio en el sector de comunicación (7%) "impulsada principalmente por el aumento en los servicios de telefonía móvil y, en menor medida, el servicio de conexión a internet". Otro de los rubros que aumentaron fue el de "bebidas alcohólicas y tabaco" (5,5%) en el que "el alza de cigarrillos tuvo la mayor incidencia". En el caso de la división ´alimentos y bebidas no alcohólicas´ (3,2%) fue la de mayor incidencia en todas las regiones". La suba en este último sector se debió a los aumentos en carnes y derivados, leche, productos lácteos y huevos, pan y cereales, aceites, grasas y manteca y café, té, yerba y cacao, entre otros. Esta cifra aleja la previsión del Gobierno nacional de tener una cifra del 29% anual. Además, la inflación en los últimos doce meses tuvo un alza del 50,2% en un contexto de crisis económica en varios sectores, producto de la pandemia por coronavirus. Con este escenario, desde el Ejecutivo mostraron intenciones de que el salario real cierre el año con una recuperación, por lo que el Ministerio de Trabajo se encuentra reabriendo paritarias para comenzar a establecer acuerdos cercanos al 45%.

