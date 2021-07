Efemérides del día de la fecha, 23 de Julio

DÍA DEL PAYADOR

Instituido mediante la Ley Nº 24.120 en el año 1992 y celebrado desde el año 1996, en este día se conmemora la histórica payada entre el uruguayo Juan Nava y Gabino Ezeiza en Paysandú (Uruguay) en el año 1884. En ese entonces, Ezeiza ganó con sus ingeniosos versos que dieron origen a la canción "Heroico Paysandú", la cual grabó Carlos Gardel en el año 1922: "Heroico Paysandú yo te saludo/ hermano de la patria en que nací/ tus triunfos y tus glorias ofrecerte/ te canto de mi patria como aquí". Un payador es un poeta, cantor e improvisador que expresa sus sentimientos y la realidad que lo rodea creando las historias, la rima y el canto en el momento en el que se encuentra payando con su guitarra.

Gabino Jacinto Ezeiza (1858-1916) es considerado uno de los precursores de la payada por haberle dado cuerpo, profesionalizarla, introducir el contrapunto (duelo cantado) y payar por milonga.

FALLECE ALBERTO CASTILLO

Alberto Salvador De Lucca nació el 7 de diciembre del año 1914 en Floresta, Buenos Aires. Transcurrió su niñez cantando y deleitando con su voz a todo aquel que lo escuchara. A los 15 años llamó la atención del guitarrista Armando Neira, quien le propuso integrar su grupo, y propició su debut profesional bajo el nombre artístico de Alberto Dual (el cual alternó con el de Carlos Duval). Con correr de los años, cantó en las orquestas de Julio De Caro, Augusto Pedro Berto y Mariano Rodas hasta que, en el año 1938, abandonó la orquesta y se enfocó en estudiar medicina, carrera que eligió su padre, en la Universidad de La Plata. Sin embargo, un año antes de recibirse, ingresó a la Orquesta Típica Los Indios que dirigía Ricardo Tanturi.

En el año 1939 se recibió de médico ginecólogo y abrió su consultorio. Pero, al poco tiempo, dejó de ejercer su profesión para dedicarse a su carrera artística. En el año 1943 inició su carrera solista y, tres años después, debutó en la gran pantalla interpretando a Alberto en la película "Adiós Pampa mía". A ésta le siguieron "El tango vuelve a París" (1948), "Un tropezón cualquiera da en la vida" (1948), "La barra de la esquina" (1950) y "Buenos Aires, mi tierra querida" (1951). Entre sus canciones más importantes se encuentran "Así se baila el tango", "Siga el baile", "Yo soy de la vieja ola", "Muchachos escuchen" y "Así canta Buenos Aires".

Falleció en el año 2002 en Buenos Aires.

SE LANZA "I BROUGHT YOU MY BULLETS, YOU BROUGHT ME YOUR LOVE"

Un día como hoy en el año 2002, "My Chemical Romance" lanzaba su disco debut "I brought you my bullets, you brought me your love". Producido por Geoff Rickly e integrado por canciones compuestas por la banda estadounidense, el disco contiene las canciones "Skylines and Turnstiles", "Vampires will never hurt you", "Demolition lovers" y "Honey, this mirror isn´t big enough for the two of us".