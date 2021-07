Qué destino argentino fue elegido como uno de los 100 mejores del mundo según la revista TIME

"Mendoza es una tranquila provincia agrícola de Argentina donde el vino fluye y las comidas al aire libre son imprescindibles", cuenta Karen Catchpole, una escritora especializada en turismo y gastronomía, quien fue la encargada de componer una reseña del destino argentino, destacado en el ranking The World’s Greatest Places of 2021 de la revista TIME. "En la región vinícola circundante (la más famosa del país), Casa de Uco Vineyards & Wine Resort se encuentra junto a su propia laguna y ofrece un asado tradicional épico, o barbacoa, en las viñas. En el centro, la recientemente inaugurada La Central Vermutería importa la clásica tradición del vermut-bar (vermú de barril, platos pequeños, ambiente agradable) de Buenos Aires", continúa. "Cerca de allí, el sencillo y atento Ramos Generales es uno de los nueve restaurantes del mundo dirigidos por el ícono culinario argentino Francis Mallmann. Y en el restaurante Gaia, un chef local prepara comidas de seis platos con ingredientes de la huerta orgánica del restaurante. Para un recuerdo de inspiración culinaria, compre algunos cubiertos hechos a mano (que se encuentran en las mesas de muchos de los mejores restaurantes) de KDS Knives". Los desafíos del último año y medio han transformado nuestro mundo y pocas industrias se han visto tan afectadas como los viajes, el turismo y la hostelería. En muchos sentidos, esta tercera lista anual de los mejores lugares del mundo realizada por la revista TIME es, como ellos mismos apuntan, "un tributo a las personas y las empresas a la vanguardia de esas industrias que, en circunstancias extraordinarias, encontraron formas de adaptarse, construir e innovar. Ilumina el ingenio, la creatividad, la revitalización y las reaperturas en destinos de todo el mundo". Para compilar esta lista, la revista solicitó nominaciones de lugares, incluidos países, regiones, ciudades y pueblos, de su red internacional de corresponsales y colaboradores, con la mirada puesta en aquellos que ofrecen experiencias nuevas y emocionantes. "El resultado: una lista de 100 destinos únicos, desde la idílica ciudad portuguesa de Arouca, que ahora alberga el puente colgante peatonal más largo del mundo, hasta el continente de la Antártida, que este diciembre experimentará un raro eclipse solar total. Y aunque puede que no sea posible visitar cada lugar de forma segura todavía, vale la pena leerlos (y soñar) con todos ellos hasta que llegue el momento, una vez más, de explorar". La lista de 2021 incluye, en América del Norte, destinos de Estados Unidos como Big Sky, Montana; Denver; Houston; Hudson Valley, Nueva York; Indianápolis; la isla de Hawaii; Las Vegas; Los Angeles; Memphis y El Valle de Napa de California; destinos canadienses como Jasper, Alberta y Winnipeg, Manitoba, mientras que las entradas mexicanas incluyen tanto La Paz como Puerto Escondido en el Pacífico mexicano. De Europa se incluyen Arouca y Coimbra, Portugal; Atenas; Bath, Inglaterra; Berlina; Bodrum, Turquía; Cáceres, España; Cannes, Francia; Edimburgo; las Islas Feroe; entre otros. En Asia, TIME recomienda a los viajeros que exploren Bangkok; Beijing; Costa Desaru de Malasia; Dubai; Gyeongju, Corea del Sur; Hanoi; Ciudad Ho Chi Minh y Phu Quoc, Vietnam; Hokkaido, Japón; Jaipur y el norte de Goa, India. También se mencionan de África Acra, Ghana; Isla Benguerra y Parque Nacional Chimanimani en Mozambique; El Cairo; KwaZulu-Natal y el Parque Nacional Kruger en Sudáfrica; El lago Kivu de Ruanda; Marrakech, Marruecos; Delta del Okavango, Botswana y Sao Vicente, Cabo Verde. José Ignacio, Uruguay; Mendoza, Argentina; Parque Nacional Patagonia de Chile; Quito, Ecuador y el Salar de Uyuni en Bolivia se encuentran entre los favoritos de América del Sur este año. Mientras tanto, los más destacados del Caribe incluyen Granada y Virgen Gorda en las Islas Vírgenes Británicas. Los destinos restantes incluyen Belice; Costa Rica; Christchurch y Northland, Nueva Zelanda.



Fuente: https://www.infobae.com/

Qué destino argentino fue elegido como uno de los 100 mejores del mundo según la revista TIME

