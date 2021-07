Con la Ceremonia Inaugural, quedan hoy oficialmente iniciados los Juegos Olímpicos de Tokio

En una conferencia de prensa, Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, admitió que "el camino para esta ceremonia no fue fácil". Llamó a "distrutarlo", a pesar de las "circunstancias muy especiales". Hoy desde las 8 de la mañana hora de Argentina, quedarán inaugurados oficialmente los Juegos Olímpicos Tokio 2020 que fueron postergados para 2021 por la pandemia mundial de Covid-19, llevándose a cabo la ceremonia inaugural en el Estadio Olímpico de Tokio. El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), el alemán Thomas Bach, se mostró confiado en que la ceremonia inaugural de los Juegos de Olímpicos Tokio 2020 "será un momento de alegría y alivio". "No soy un profeta. Veremos cómo me sentiré al ingresar al estadio para la ceremonia de apertura. Creo que será un momento de alegría y alivio", manifestó Bach en la vigilia del inicio formal de la cita postergada para este año por la pandemia de coronavirus. Bach habló de "una sensación de alivio porque el camino para esta ceremonia no fue fácil" y destacó que "el movimiento olímpico está en el centro de la sociedad". El espectáculo será transmitido en directo por TyC Sports y comenzará con el reconocido desfile de los atletas con sus respectivas banderas. Si bien significa un honor ser abanderado y flamear los colores nacionales, no es obligatorio para los deportistas estar en las ceremonias de apertura. Asimismo, por primera vez en la historia, habrá dos abanderados: un hombre y una mujer. Esta iniciativa fue promovida por el COI con el propósito de garantizar la igualdad de género en el máximo evento. La delegación argentina estará representada por Los regatistas argentinos, que obtuvieron la medalla de oro en Nacra 17 en la edición de Rio 2016, serán los encargados de flamear la enseña celeste y blanca. Lange, que superó un cáncer de pulmón a los 54 años y luego hizo historia en suelo brasileño, ya había conquistado dos bronces anteriormente. Uno en la clase Tornado en Atenas 2004 y Beijing 2008 junto a Carlos Espínola. Si bien los espectáculos que dan comienzo a las citas olímpicas solían rebalsar de fanáticos en las tribunas a lo largo de toda la historia, en esta ocasión el Estadio Olímpico de Tokio, con capacidad para 68 mil personas, recibirá solo mil espectadores VIP, entre ellos varios políticos de relevancia internacional. En estos Juegos Olímpicos, el juramento se adaptó para subrayar la importancia de la solidaridad, la inclusión, la no discriminación y la igualdad. Además, el número de personas que tomarán el juramento pasará de tres a seis (dos atletas, dos entrenadores, y dos jueces) como parte del objetivo del Comité Olímpico Internacional (COI) y el Comité Organizador de Tokio 2020 de promover la igualdad de género. Como ocurre tradicionalmente Grecia ingresará primero debido a su estado histórico como el progenitor de las Olimpiadas, mientras que el país anfitrión, en este caso Japón, lo hace último. Argentina cuenta con 181 atletas que competirán en la cita más grande del deporte mundial, y la nómina es la siguiente: Aguas Abiertas: Cecilia Biagioli. Atletismo: Germán Chiaraviglio (salto con garrocha) y Belén Casetta (3000m con obstáculos), Joaquín Arbe, Eulalio Muñoz y Marcela Gómez (maratón). Beach Volley: La dupla femenina (Ana Gallay y Fernanda Pereyra) y la masculina (Julián Azaad y Nicolás Capogrosso). Básquet: Facundo Campazzo, Luca Vildoza, Nicolás Laprovittola, Leandro Bolmaro, Nicolás Brussino, Patricio Garino, Gabriel Deck, Juan Pablo Vaulet, Luis Scola, Marcos Delía, Tayavek Gallizzi y Francisco Cáffaro. Canotaje: Agustín Vernice (K1 1000), Lucas Rossi (K1), Rubén Rézola (K1 200) y Brenda Rojas (K1 200). Boxeo: Mirco Cuello (57 kg), Ramón Quiroga (52 kg), Francisco Verón (75 kg), Dayana Sánchez (60 kg) y Brian Arregi (69 kg). Ciclismo: Eduardo Sepúlveda (ruta), Exequiel Torres (BMX) y Sofía Gómez Villafañe en Mountain Bike (MTB) femenino. Ecuestre: José María Larocca (Salto individual) y el Equipo argentino: Matías Albarracín con Cannavaro 9, Martín Dopazo con Quintino 9, Larocca con Finn Lente y Fabián Sejanes con Emir. Esgrima: Belén Pérez Maurice (Sable). Fútbol: Lautaro Morales, Jeremías Ledesma, Hernán De la Fuente, Marcelo Herrera, Nehuén Pérez, Leonel Mosevich, Facundo Medina, Claudio Bravo, Fausto Vera, Santiago Colombatto, Tomás Belmonte, Martín Payero, Alexis Mac Allister, Agustín Urzi, Esequiel Barco, Pedro De La Vega, Adolfo Gaich, Ezequiel Ponce, Joaquín Blázquez, Francisco Ortega, Fernando Valenzuela y Thiago Almada. Gimnasia: Abigail Magistrati. Golf: Magdalena Simmermacher. Handball: Leonel Maciel, Federico Fernández, Ignacio Pizarro, Santiago Baronetto, Ramiro Martínez, Pablo Simonet, Nicolás Bonanno, Guillermo Fischer, Federico Pizarro, Pablo Vainstein, Diego Simonet, Sebastián Simonet, Pedro Martínez, Gonzalo Carou, Lucas Moscariello y Gastón Mouriño. Reserva: Pedro Martínez. Hockey sobre césped: Belén Succi, Noel Barrionuevo, Agustina Gorzelany, Valentina Raposo, Valentina Costa Biondi, Victoria Sauze, Agostina Alonso, Eugenia Trinchinetti, Micaela Retegui, Rocío Sánchez Moccia, Sofía Toccalino, Delfina Merino, Agustina Albertario, María José Granatto, Julieta Jankunas, Victoria Granatto (Leonas); Juan Manuel Vivaldi, Lucas Vila, Leandro Tolini, Nahuel Salis, Lucas Rossi, Matías Rey, Ignacio Ortiz, Agustín Mazzilli, Lucas Martinez, Juan Martín Lopez, Nicolás Keenan, Pedro Ibarra, Diego Paz, Thomas Habif, Maico Casella, Agustín Bugallo (Leones). Judo: Paula Pareto y Emmanuel Lucenti. Lucha: Agustín Destribats. Natación: Delfina Pignatiello (400m, 800m y 1.500m libre), Santiago Grassi (100m mariposa y 50 libre), Julia Sebastián (100m y 200m pecho) y Virginia Bardach (400m combinados). Pentatlón moderno: Sergio Alí Villamayor. Remo: Milka Kraljev y Evelyn Silvestro (doble par peso ligero). Rugby 7: Santiago Álvarez, Lautaro Bazán Vélez, Lucio Cinti, Rodrigo Etchart, Luciano González Rizzoni, Rodrigo Isgro, Santiago Mare, Ignacio Mendy, Marcos Moneta, Matías Osadczuk, Gastón Revol y Germán Sculz. Surf: Leandro Usuna. Taekwondo: Lucas Guzmán. Tenis: Nadia Podoroska (Singles femenino), Diego Schwartzman, Facundo Bagnis, Federico Coria, Francisco Cerúndolo (single masculino) y Horacio Zeballos (dobles, con Andrés Molteni). Tenis de mesa: Horacio Cifuentes y Gastón Alto. Tiro: Fernanda Russo (10m rifle de aire), Alexis Eberhardt (50m rifle tres posiciones), Melisa Gil (Skeet) y Federico Gil (Skeet). Triatlón: Romina Biagioli. Vela: Sol Branz y Victoria Travascio (49er FX), Facundo Olezza (Finn), Santiago Lange y Cecilia Carranza (Nacra 17), Francisco Guaragna (Láser Standard), Lucía Falasca (Láser Radial), Belén Tavella y Lourdes Hartkopf (470), Celia Tejerina (RS:X) y Francisco Saubidet (RS:X) . Vóley: Luciano De Cecco, Matías Sánchez, Bruno Lima, Federico Pereyra, Sebastián Solé, Martín Ramos, Agustín Loser, Facundo Conte, Cristian Poglajen, Ezequiel Palacios, Nicolás Méndez y Santiago Danani (Selección masculina) y Victoria Mayer, Sabrina Germanier, Julieta Lazcano, Candelaria Herrera, Bianca Farriol, Yamila Nizetich, Daniela Bulaich, Elina Rodríguez, Antonela Fortuna, Eugenia Nosach, Erika Mercado, Tatiana Rizzo (femenina).



