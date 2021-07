Ignacio Romero Allegri a Arrancó jugando en las inferiores a los 13 años. Hoy con 18, es el central titular del tricolor en la División de Honor.

"Este es el segundo año que venimos laburando con Nacho, y la verdad es que tiene la cualidad de poder jugar en distintas posiciones. No es solamente un central de rol… hoy está cubriendo ese espacio para tener el 6 titular. A pesar de su corta edad, se desempeña con mucha solvencia. Tiene muy buena capacidad de salto, entiende muy bien el juego, físicamente está mejorando mucho… incluso su personalidad acompaña. Es evidente que tiene todo para seguir creciendo como jugador y no me cabe duda que hoy no tiene techo", señala el entregador Hernán Carneri.

Ignacio Romero Allegri tiene 18 años, mide 1,83 y es el central titular en la primera de vóley masculina del tricolor que compite en la División de Honor.

"Pasé por básquet, natación, fútbol… pero ninguno de esos deportes me terminaba de enganchar. Como mi vieja, Jorgelina Allegri es la Coordinadora de Vóley, siempre venía a la Escuelita de Minivóley, pero nunca había arrancado. Cuando cumplí 13, me enganché y seguí compitiendo hasta ahora… La verdad es que el vóley me apasiona" dice Nacho, quien le dedica unas 5 horas, 4 veces a la semana, a entrenar. Por las mañanas, aclara, cursa para obtener su título de Guardavidas profesional.

"La División de Honor es muy competitiva y es una gran vidriera… tenés equipos como Ciudad de Buenos Aires que históricamente tiene buenas formativas y por ende siempre buen equipo, River se arma todos los años, San Lorenzo… El campeonato recién arranca, van tres fechas, pero estoy muy emocionado de vivir esta experiencia. Aporto con lo que puedo. Ahora que ya estamos con todos los refuerzos, en estas fechas que quedan, creo que vamos a dar pelea", concluye.

Este fin de semana, el Ciudad de Campana será visitante ante Defensores de Banfield.