El piloto de Campana ajusta detalles para regresar a la competencia en la fecha que FEDENOR realizará a fin de mes en el autódromo de Colón. La Federación Norte de Automovilismo Deportivo (FEDENOR) ya confirmó al último fin de semana de julio como fecha para la reanudación de su campeonato y también al autódromo de Colón como escenario para el retorno. Y uno de los pilotos de nuestra zona que sería parte de dicha competencia es el campanense Juan Carlos Muñoz, quien se muestra sumamente ilusionado con la posibilidad de volver a estar en pista. "Para mí será una hermosa posibilidad de volver a correr, de llegar a un autódromo y disfrutar todo lo que es estar de cara a una competencia. Dos veces me contagié este maldito virus y eso me condicionó para todo. Por eso estoy muy motivado para poder llegar a correr esta competencia. Para algunos, lo importante es ganar y está bien, pero mi desafío es otro, es poder estar en pista. Sin dudas, esa sería mi gran victoria", explica "Juancho" al respecto. -Durante este tiempo, igualmente se trabajó en el auto. -Sí, claro, porque siempre aposté por mi regreso. El auto ya salió de pintura: mantenemos los mismos colores y el rojo predomina en casi todo el coche. Además, ya hablé con Diego Fangio para que le meta mano, dado que queremos correr. Esperé a que pase la carrera de ALMA, donde Diego atiende otros autos, para que ya arranque con el mío. Me mantengo con el mismo equipo que desde hace tiempo me arma y atiende mis autos. Sé que llegamos bien para la carrera. Estamos preparándonos para volver. -Estuviste con Gonzalo Conti, quien está evaluando irse a otra categoría. ¿Te sorprendió? -Yo tengo la mejor con Gonzalo, pero no me meto en el bolsillo de nadie. Digo esto porque leí una nota en la que él explica que su decisión pasa por una cuestión de presupuestos, no por el nivel de la categoría. Y en esto debe tomar sus propias determinaciones. Entiendo que el auto está casi listo. No lo hablé con él, pero es una lástima que deje al grupo de Campana, porque la pasamos muy bien en las competencias. Creo que, en parte, se baja porque su amigo, el Tano Zarantonello, decidió no seguir esta temporada. En definitiva, uno debe hacer lo que siente. -¿Cómo creés que arrancará la categoría? -Bien. Por lo que averigüé, estamos todos listos para correr. Las ganas están más intactas que nunca y allí iremos para saber también para qué estamos nosotros este año y cómo nos proyectamos de cara a lo que viene. Después de la competencia te lo cuento con más certezas, jeje…. Y gracias por estar siempre cerca de mi equipo.



PULGAR ARRIBA PARA "JUANCHO" MUÑOZ, EN LA IMAGEN JUNTO A GONZALO CONTI.



Automovilismo:

Juan Carlos Muñoz; "Estamos preparándonos para volver"

