INDEPENDIENTE AFUERA Independiente empató 1 a 1 con Santos de Brasil en el estadio "Libertadores de América" y quedó eliminado de la Copa Sudamericana, luego de caer por 1 a 0 en el partido de ida, en un polémico encuentro en el que el VAR volvió a ser protagonista. El elenco de Avellaneda tuvo serias chances para abrir el marcador e igualar la serie en el primer tiempo, principalmente en los pies de Alan Velasco, Sebastián Palacios y Silvio Romero, pero las desaprovechó y Santos, en una contra en la que falló Juan Manuel Insaurralde, rompió el cero con una definición hacia la red de Kaio Jorge tras una larga asistencia de Carlos Sánchez. En el complemento, el "Rojo" se quedó con diez hombres por la expulsión de Insaurralde debido a una polémica falta que el árbitro sancionó con tarjeta amarilla, pero que luego de la intervención del VAR la cambió por roja. No obstante, los dirigidos por Julio César Falcioni llegaron al empate a los 23 minutos con un gol de Lucas González, aunque no les alcanzó.



CENTRAL ADENTRO Al igual que la Copa Libertadores, en la Copa Sudamericana también habrá un solo equipo en Cuartos de Final: Rosario Central venció 1-0 como local a Deportivo Táchira con gol de Emiliano Vecchio y superó 3-2 al conjunto venezolano en el global. Ahora, el Canalla chocará con Bragantino de Brasil, que eliminó a Independiente del Valle de Ecuador. En los primeros minutos, se vio a un Central ofensivo, con búsquedas permanentes en ataque e incomodando a la defensa del Táchira. A pesar de ser los venezolanos quienes tenían que salir a buscar el resultado, el local dominó y tuvo las más claras. Tal fue la supremacía, que finalmente llegó el gol del Canalla, tras la jugada individual de Emiliano Vecchio que eludió al arquero y puso el 1-0. Por otra parte, de no haber sido por el arquero Varela, la diferencia en el marcador hubiera sido mayor al final de la primera mitad. En Cuartos de Final, Santos se medirá con Libertad de Paraguay, mientras los otros dos cruces serán: Sporting Cristal de Perú (sacó a Arsenal de Sarandí) vs Peñarol de Uruguay y Liga de Quito vs Paranaense. IDAS Y VUELTAS Boca Juniors anunció ayer jueves por la tarde que recibió la "notificación verbal" por parte del presidente de la Liga Profesional, Marcelo Tinelli, que fue aceptada su solicitud de postergar el partido ante Banfield del próximo sábado, por la segunda fecha, aunque la LPF mantiene su postura de que se juegue. "El Club Atlético Boca Juniors informa que, atento a la situación de público conocimiento, hemos recibido la notificación verbal, por parte del presidente de la Liga Marcelo Hugo Tinelli, de la suspensión del partido que debíamos disputar ante Banfield", inició el comunicado del club. Sin embargo Tinelli expresó: "Jamás le aseguré que el partido estaba suspendido, y debido a este pedido he convocado para mañana en carácter de urgente, una reunión de Mesa Directiva de la LPF, donde analizaremos el reglamento y hablaremos con todos los clubes, para emitir un comunicado final", cerró el mandatario de San Lorenzo en una serie de mensajes. COMIENZA LA SEGUNDA La segunda fecha del Campeonato 2021 de la Liga Profesional de Fútbol arranca este viernes con dos partidos: Atlético Tucumán vs Huracán (19.00) y Platense vs Aldosivi de Mar del Plata (21.15). El resto de la programación se divide entre:"-Sábado: Colón vs Lanús (13.30), San Lorenzo vs Central Córdoba (15.45), Racing Club vs Gimnasia (18.00) y Banfield vs Boca Juniors (20.15)."-Domingo: Defensa y Justicia vs Godoy Cruz (13.30), Patronato vs Sarmiento (13.30), Rosario Central vs Vélez Sarsfield (15.45), River Plate vs Unión (18.00) y Estudiantes vs Independiente (20.15)."-Lunes: Talleres vs Arsenal (18.00) y Argentinos vs Newells (20.15).

Breves: Fútbol

23 de Julio de 2021

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: