Esta tarde visita a Independiente Rivadavia en Mendoza desde las 15.30 horas. Tres de los cuatros refuerzos serían titulares: D´Angelo, Díaz y Nouet. En cambio, Agüero no fue habilitado todavía. Después de una primera rueda para el olvido, que se cerró con tres derrotas en fila, Villa Dálmine arribó ayer a Mendoza con la ilusión de comenzar una segunda vuelta completamente diferente: esta tarde, desde las 15.30 horas, enfrentará a Independiente Rivadavia en el estadio Malvinas Argentinas por la 18ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional y con arbitraje de Carlos Córdoba. Para tratar de cambiarle la cara al equipo, el DT Marcelo Franchini sumó cuatro caras nuevas y tres de ellas figuran entre los convocados para este duelo: el enganche Ezequiel D´Angelo y los extremos Lautaro Díaz y Francisco Nouet. En cambio, el volante central Emiliano Agüero no fue habilitado, dado que todavía no llegó su transfer (arriba desde Paraguay). Y los tres refuerzos serían titulares, aunque el entrenador no confirmó el equipo y quedan dudas respecto la formación para esta tarde. Además, por molestias físicas, tampoco viajó Alejandro Gagliardi y también se abrió un interrogante en la posición de centrodelantero. Incluso, después de haber utilizado un sistema 4-4-2 en las últimas dos fechas, Franchini podría retomar hoy el 4-1-4-1 que mejores resultados le dio. En cuanto a lo táctico respecto a esta posibilidad, una de las dudas es si mantendrá a Fernando Bersano como extremo izquierdo o si lo retrasará al lateral defensivo y dejará abierto el lugar para Nouet. Entonces, los probables once del Violeta serían: Emanuel Bilbao; Maximiliano Pollacchi, Rodrigo Cáseres, Zaid Romero, Facundo Rizzi o Bersano; Santiago Moyano; Lautaro Díaz, Germán Díaz, Ezequiel D´Angelo, Nouet o Bersano; y Sergio Sosa o Juan Cruz Franzoni. La nómina de convocados se completa con Lucas Bruera, Agustín Stancato, Carlos Freixa, Laureano Tello, Franco Costantino, Leandro Larrea y Gastón Martiré. Por su parte, Independiente Rivadavia llega a este compromiso inmerso en una racha negativa: después de haber arrancado muy bien el campeonato y pelear siempre las primeras posiciones, ahora acumula ocho juegos sin victorias, con seis empates y dos derrotas en esta seguidilla. Igualmente, la Lepra tiene la misma cantidad de puntos que Atlético de Rafaela (24), por lo que está compartiendo el cuarto puesto y se mantiene en zona expectante, al menos, respecto a la clasificación al Reducido por el segundo ascenso.

EL PLANTEL, YA EN MENDOZA, ENTRENÓ AYER EN EL PREDIO DE GODOY CRUZ. EL HISTORIAL: SIN VICTORIAS VIOLETAS Por Gustavo Belsué El historial entre Villa Dálmine e Independiente Rivadavia consta de 8 partidos en lo que el Violeta nunca logró quedarse con los tres puntos. Hasta el momento, se registraron 5 triunfos del conjunto mendocino y 3 igualdades. El equipo campanense apenas marcó 2 goles, mientras La Lepra convirtió 8. EN CAMPANA. Jugaron 4 veces, con 2 empates sin goles y 2 victorias de Independiente. Como local, Villa Dálmine no marcó goles, mientras el conjunto cuyano señaló 3. EN MENDOZA. Se enfrentaron 4 veces, con 2 empates y 2 victorias para la Lepra. El Violeta marcó 2 goles; mientras Independiente Rivadavia señaló 5. EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA. Por la 1ª fecha de este Campeonato 2021 de la Primera Nacional igualaron 0-0 el pasado sábado 13 de marzo. Sebastián Zunino fue el árbitro y Mauricio Sperdutti falló un penal a los 18 minutos del primer tiempo. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE El domingo 7 de octubre de 2018, por la 6ª fecha de la Primera B Nacional 2018/19, Independiente Rivadavia se impuso 2-1. INDEPENDIENTE RIVADAVIA (2): Cristian Aracena; Julián Navas, Alejandro Rébola, Sergio Rodríguez Budes, Nicolás Dematei; Daniel Imperiale, Santiago Úbeda, Luciano Sánchez, Franco Negri; Luciano Castro y Mauricio Asenjo. DT: Gabriel Gómez. SUPLENTES: Joaquín Mattalía, Jorge Zules Caicedo, Federico Guerra, Nicolás Quiroga, Ignacio Irañeta, Matías Tissera y Cristian Lucero. VILLA DÁLMINE (1): Juan Ignacio Dobboletta; Nicolás Sansotre, Fernando Alarcón, Marcos Martinich, Juan Ignacio Alvacete; Federico Jourdan, Matías Ballini, Emanuel Molina; Mariano Miño; Ijiel Protti y Martín Comachi. DT: Felipe De La Riva. SUPLENTES: José Castellano, Cristian González, Agustín Bellone, Renzo Spinaci, David Gallardo, Cristian Álvarez y Marcelo Estigarribia GOLES: PT 32m Fernando Alarcón (VD); 37m y 41m Cristian Lucero (IR). CAMBOS: ST 9m Álvarez x Miño (VD); 10m Spinaci x Jourdan (VD); 14m Lucero x Imperiale (IR); 16m Irañeta x Navas (IR); 20m Bellone x Protti (VD); y 33m Tissera x Úbeda (IR). AMONESTADOS: Rodríguez y Rébola (CSIR); Dobboletta, Alarcón, Comachi y Molina (VD). CANCHA: Independiente Rivadavia. ÁRBITRO: Fabricio Llobet. EMPATE EN EZEIZA Anoche, en el inicio de la segunda rueda del Campeonato 2021 de la Primera Nacional, Tristán Suárez igualó 1-1 como local frente a Almagro, que iba ganando y terminó dejando escapar la chance de volver a situarse en el segundo escalón de las posiciones de la Zona B (se encuentra tercero con 27 unidades, a seis del líder Güemes y con tres de ventaja sobre los seis equipos que comparte el cuarto lugar con 24 puntos). Hoy se disputarán otros seis encuentros de la Zona B: Gimnasia de Jujuy vs Santamarina de Tandil (15.00), Guillermo Brown vs Brown de Adrogué (15.00), Ferro Carril Oeste vs Güemes (15.10), Barracas Central vs San Telmo (15.30), Independiente Rivadavia vs Villa Dálmine (15.30) y Atlético de Rafaela vs San Martín de San Juan (15.30). Y mañana domingo jugarán: Deportivo Morón vs All Boys (15.05) e Instituto vs Defensores de Belgrano (15.30). En tanto, la programación de la Zona A se abre hoy con dos cotejos: Estudiantes de Buenos Aires vs Almirante Brown (15.00) y Alvarado de Mar del Plata vs San Martín de Tucumán (19.00).

Primera Nacional:

Villa Dálmine busca empezar una nueva historia en la segunda rueda

