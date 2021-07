Así lo enfatizó la concejal de Juntos por el Cambio Karina Sala quien aseguró que "están ofertando un proyecto del Procrear II en Los Pioneros de lotes con todos los servicios cuando no es así". La concejal de Juntos por el Cambio Karina Sala cuestionó al kirchnerismo por "jugar con las ilusiones de los vecinos que sueñan con la vivienda propia". Estas declaraciones llegaron luego que el concejal Romano anunciara los beneficios del programa Procrear II que "se desarrolla en supuestos lotes con los servicios de agua, cloacas, energía eléctrica, alumbrado público y red pluvial en el barrio Los Pioneros". Además, aseguró que "antes de anunciar el logro e ilusionar a los vecinos con la idea de la casa propia, deberían asegurar los fondos para comenzar con la construcción de una nueva planta de tratamiento cloacal para poder dar solución a los problemas ya existentes y, a partir de ahí proyectar el crecimiento en ese sector de la ciudad". Y añadió: "Sin esta obra se les está mintiendo a los vecinos, porque actualmente estos lotes tienen electricidad y agua debido al trabajo del Municipio que, en 2015 recibió esta problemática, muy difícil de resolver". "Las familias que ya viven hoy en el lugar tienen problemas con los servicios básicos de vivienda porque las obras necesarias para abastecer la demanda, no fueron las prometidas en su momento y hoy sufren las consecuencias, por ello, es necesario que con el Procrear II no suceda lo mismo", indicó Sala. "Dicen que será un barrio con todos los servicios, pero hoy decir eso es mentirle al vecino, ya que con la infraestructura actual, ahí no puede mudarse un solo vecino más", afirmó, al tiempo que aseveró "no está bien engañar a los vecinos por cuestiones electorales". Para concluir, la concejal sostuvo: "Estaría bueno que dejen de mentirle a los vecinos para sumar votos en las elecciones, porque actualmente no hay ni siquiera un proyecto para empezar a pensar en la obra de la planta de tratamiento cloacales".

Concejal de Juntos por el Cambio Karina Sala



Karina Sala:

"El kichnerismo juega con las ilusiones de los vecinos que sueñan con la vivienda propia"

