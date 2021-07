La bajante del Paraná también se ve en Campana

Si bien los buques de gran calado zarpan con menos carga, la navegabilidad no se encuentra comprometida. Tampoco hay noticias de la toma de agua de refrigeración de la central termoeléctrica General Belgrano. A pesar de la natural contención que ejerce el mar aguas abajo, el Paraná frente a nuestra costa lucía particularmente bajó. Según explicó el Jefe de Prefectura Campana, Adrián Wagener, la fluctuación diaria del nivel cero actualmente es de unos 20 centímetros, tanto en creciente como en bajante, cuando el promedio histórico es de alrededor de 70. También mencionó que por esta razón, los buques de gran calado están zarpando de nuestros puertos con menos carga. Consultado por la toma de agua refrigeración de la central termoeléctrica General Belgrano, Wagener señaló que hasta el momento no ha tenido noticias de que la bajante haya afectado su funcionamiento. "La toma está en el kilómetro 100, 3. Posiblemente el agua la reciban con más sedimentos y hayan tenido que ajustar los procesos de filtrado. Pero no hemos tenido novedades sobre la falta de caudal". Aguas arriba del Paraná, la preocupación es mayor y la sostenida bajante ha comenzado a desatar todo tipo de alarmas, tanto por la navegabilidad como por el acceso al agua potable. Aparentemente, se estarían dando marcas por debajo a las registradas durante el histórico récord de 1944. La meteoróloga y viceministra de Ciencia, Carolina Vera, señaló esta semana que el evento hídrico se debe a "una serie de procesos desafortunados que incidieron en bajísimos niveles de lluvias en la parte brasileña de la cuenca del Paraná". Oriunda de San Nicolás, Vera recordó que su mamá (quien entonces tenía 12 años) contaba cómo durante la sequía de 1944 cruzaban el lecho del río caminando, hasta una isla ubicada frente a la costa.

Así lucía la costanera ayer por la tarde para sorpresa de los vecinos quienes pretendían practicar pesca deportiva.



VIDEO: #Video en Campana también es notable la bajante del Río Paraná. No afecta a la navegación de los buques. En tanto muchos vecinos disfrutaron la tarde en la Nueva #CostaneraCampana. #PaisajesCampana https://t.co/liMSmJxgxo — Daniel Trila (@dantrila) July 24, 2021

