Vacunación vs. Mortalidad

Dr. Víctor Racedo

Con la intención de seguir la evolución de la pandemia y el efecto de la vacunación en el contagio y la mortalidad por COVID-19, quiero compartir algunos datos, y opiniones personales, que deberían considerarse. El crecimiento de los casos totales (contagiados) no es parejo. En los mayores de 80 años, no se observa un aumento importante de casos. Entre los de 60 a 79 años, aumentó en forma importante hasta el mes de abril y luego comenzó a descender. Pero crece la curva, en forma exponencial, entre los 20 y los 59 años. Cuando pasamos a estudiar la mortalidad por COVID (Letalidad), podemos ver el efecto de la vacunación. La proporción de muertes de mayores de 80 años que estaba en 43%, de los infectados de esa edad, disminuyó hasta un 18%. En la franja de 70 a 79 años que tenía una mortalidad del 34% disminuyó a un 22%. La franja de 60 a 69 años frenó su ascenso y se estabilizó en un 30%. La franja etaria que sigue subiendo es la de 20 a 59 años, en su mortalidad, pero en la medida que se vacune esta franja sin dudas disminuirá. En las franjas de edad de aquellas personas no vacunadas, o vacunadas muy parcialmente, es donde se aprecia que están haciendo su impacto las nuevas variantes del virus. Y también constituye la franja etaria que, creyéndose invulnerable a las formas graves de la enfermedad, más se habían relajado en sus cuidados. La conclusión a la que arriba el Ministerio de Salud es la siguiente: "En 2021 se observa una disminución de letalidad en algunos grupos etarios con mayor énfasis en los grupos de edad de 60 a 89 años". Sin dudas, "vacunarse es la única solución". Si disminuyó la mortalidad ¿porque hay tantos muertos? En 2020 en Argentina murieron 36.000 personas más de las que se esperaba que muriesen si no hubiera existido la pandemia. Pero por COVID murieron en ese periodo 45.000 personas. Claramente fue el coronavirus el responsable de ese aumento. La letalidad, depende del número de casos. Argentina tiene aproximadamente un 2,2 % de mortalidad por COVID. El problema es que tiene cerca de 5 millones de infectados. El otro inconveniente es que se demoró mucho en comenzar una seria campaña de vacunación. Está demostrado que en la población vacunada, con las dos dosis, la mortalidad baja en forma importante. Recién en el último mes se comenzó a vacunar en forma masiva, uno debe suponer que ahora el ritmo de la mortalidad descenderá sin dudas, siempre y cuando la vacuna cubra las nuevas variantes. Se debe tener en cuenta que somos 45 millones de habitantes. Hasta la fecha se administraron 28 millones de dosis pero, solo tienen las dos dosis 6 millones de personas, es decir poco más de 12 % de la población estaría totalmente cubierta. Creo yo que no es suficiente con la estabilidad de los casos en una meseta alta, sino que hay que intentar disminuirlos drásticamente, es fundamental la intensificación de los cuidados además de continuar con la Campaña de Vacunación. En el último tiempo, aunque tarde, se comenzó a trabajar un poco más seriamente en este tipo de cosas utilizando, actualmente, indicadores que son claramente más útiles para manejar la apertura o modificaciones de fases en las distintas ciudades, y no dictadas desde la distancia: a) La incidencia definida como el número de casos confirmados acumulados de los últimos 14 días por 100.000 habitantes, no debe ser igual o superior a 500. b) El porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva no debe ser mayor o igual al 80%. c) Tendencia en ascenso (3 semanas con aumento de casos de 10% o más) con respecto a la semana anterior. Utilizándose estos indicadores cada ciudad puede abrir o cerrar su economía, o circulación, en forma autónoma. En nuestra ciudad, Campana, los tres indicadores recomendados por el Ministerio de Salud están por debajo de los límites. Además, Campana, alcanzó un 60% de vacunación y dentro de ello un 17%, de la misma, con dos dosis. Eso nos posiciona muy bien frente a la pandemia y en comparación con otros distritos. Esperemos que así se siga, por el bien de todos.

Vacunación vs. Mortalidad

