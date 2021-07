Raúl Berra

Nombre real: Agustín Magaldi Coviello · Fecha de nacimiento: 1 de Diciembre de 1898 en Santa Fe · Falleció el 8 de Septiembre de 1938 en Buenos Aires, Argentina. Agustín Magaldi, cantor de tangos de voz dulce y técnica cuidada, nacido en Casilda, Provincia de Santa Fe. De joven, entonaba canciones líricas en los conservatorios de Rosario y Santa Fe, pero pronto se volcó a la música popular. Integró dúos y actuó como solista y son especialmente recordadas sus interpretaciones de los tangos Libertad y Amurado. Biografía. Al hogar de Agustín lo componía su madre, viuda dos veces, y sus hermanos Blas, Pascual, Emilio y Cristina. Y después de quedar viuda doña Carmen se casó con Raimundo Tello y nacieron Antonio y Carmen. En su casa eran afectos a la música lírica y así pudo germinar en el pequeño Agustín, el apego por la canción dado que permanentemente se escuchaba en su hogar los discos de Titta Ruffo y Enrico Caruso. Existen rumores que plantean que en Junín conoció a Eva Duarte, futura esposa de Juan Domingo Perón, de quien fue amigo de infancia. Apodado La voz sentimental de Buenos Aires, contemporáneo a Ignacio Corsini y a Carlos Gardel, forma parte de la canción popular en su apogeo de la década de 1930. Magaldi participó del inicio de la transmisión de LOY Radio Nacional de Argentina en julio de 1924. Entre sus grabaciones más populares se destacan la canción Nieve, los tangos Disfrazado, Vagabundo, Levanta la frente y muchos valses y canciones camperas. Si bien no lo manifestaba, Magaldi sufría de malestares hepáticos, con cólicos dolorosos, pero después de un reposo los mismos se atenuaban. A comienzos de septiembre de 1938, a partir de malestares más seguidos, su clínico de cabecera, el Dr. Pedro Goyena, lo internó en el Sanatorio Otamendi por un cuadro agudo, donde decidieron operarlo. Parecía que la intervención a cargo del Dr. Pedro Valdez había sido un éxito, pero tras 48 horas, el cuadro se agravó y el 8 de septiembre a las 7:10 falleció a la edad de 39 años. Fue enterrado en el Cementerio de la Chacarita en Buenos Aires. En tres años el tango perdía dos de sus más grandes cantores, tras la muerte de Carlos Gardel en 1935. Con la muerte de Magaldi, nacía un nuevo mito de la canción popular argentina. Una calle de Buenos Aires lleva su nombre en su homenaje. Agustín Magaldi: Su repertorio. Dios te salve m´hijo, Acuaforte, Consejo de oro, Mis delirios, Disfrazado, El huérfano y el sepulturero, El penado 14, La última carta, Libertad, No cantes, No quiero verte llorar, Nieve, Zulma, Domingo triste, Puerto nuevo, Quién eres tú, Levanta la frente, Mañana es domingo, Se va la vida, El negro de San Martín, Alma mía, Afilador, 9 de julio, Llorando la carta, Sonata, Ilusión azul, Paciencia, Jorobeta, Dejá nomás, En la calle, Inspiración y La muchacha del circo. Para finalizar esta nota, quiero recordar con el mayor de mi respeto a dos Magaldianos de nuestra ciudad, Félix Bur y mi amigo chunta Espinosa.

Agustín Magaldi



Rincón del Tango:

Agustín Magaldi, la voz sentimental de Buenos Aires

Por Raúl Berra

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: