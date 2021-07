Berta Chudnobsky

El próximo miércoles se conmemora el Día de la Independencia de Perú. Tenemos en el país una gran comunidad y esta receta tradicional de ellos va como un gran saludo. El Anticucho es un tipo de brocheta de origen peruano, que también es popular en algunos países sudamericanos con diferentes variaciones por país. Consiste en carne y otros alimentos que se asan ensartados en un pincho. Durante la época incaica, el Anticucho se preparaba con trozos de carne de llama y se condimentaba con hierbas aromáticas y ají. Aunque su origen se remontaría a tradiciones precolombinas, el Anticucho como tal se popularizó durante la época colonial, siendo uno de los platos más importantes servidos a los esclavos del antiguo Virreinato del Perú. El consumo de corazón de vaca por ser un alimento con un valor nutricional rico en vitaminas A, B1, B2, B5, B6, B9, B12, C; que contiene magnesio, potasio, zinc, fósforo, sodio y calcio; y que ayuda a combatir la anemia. Cada 100 gramos de este alimento, contiene 17 gramos de proteínas y 4 gramos de grasa, no contiene carbohidratos, aportando 104 calorías a la dieta. Asimismo, la vitamina B5 o ácido pantoténico, que se encuentra de forma abundante en el Anticucho hace que este alimento sea útil para combatir el estrés y las migrañas. INGREDIENTES - 1 corazón de vaca - 1 cuchara de ajo molido - 1 1/2 cucharillas de sal - 1 cucharilla de comino - 1 cuchara de hierba buena picada (menta) - 1 cuchara de perejil picado - 2 cucharas de jugo de limón - 1 cucharilla de orégano desmenuzado - 1 cuchara de vinagre de vino - 1 cuchara de ají amarillo molido cocido en 2 cucharas de aceite - 1/2 taza de aceite - 8 ó 10 papas chicas PREPARACIÓN Luego de limpiar el corazón de nervios y grasa córtelo en filetes delgados. Mezclar todos los ingredientes aromáticos y colocar la carne a macerar un día en la heladera tapados con papel film o en recipiente cerrado. Lavar las papas y dar un hervor con la cáscara sin que se desarmen. Intercalar en cada palito de brochette 1 papa cocida pequeña y 3 pedazos de carne y colocar en la parrilla, o un disco de arado o bien en una fuente de horno con rejilla rociando de rato en rato con un pincel el resto de la salsa donde se remojaron. Servirlos en el momento que la carne está a punto para que no se sequen. Se acompañan con verduras en ensalada o a la parrilla y un buen Pisco peruano.



Por Berta Chudnobsky / berta@tizaymouse.com

La cocina de la abuela Berta:

Anticucho

