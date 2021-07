Efemérides del día de la fecha, 24 de Julio

DÍA DE LA INTEGRACIÓN DE AMÉRICA LATINA

Establecido por la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) en el año 1993, en este día se conmemora el nacimiento de Simón Bolívar a la vez que se pretende fortalecer las democracias, la identidad cultural y jurídica latinoamericana.

Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco nació en el año 1783 en Caracas, Venezuela. Proveniente de una familia de terratenientes, Bolívar quedó huérfano a los 9 años por lo que quedó al cuidado de su tío y, posteriormente, vivió unos meses con su maestro Simón Rodríguez. A los 14 años ingresó en el Batallón de Milicias de Blancos de los Valles de Aragua y, dos años después, partió a España a continuar sus estudios. En dicho país se enamoró de María Teresa Rodríguez del Toro y Alayza, con quien se casó y retornó a Venezuela en el año 1802. Sin embargo, el repentino fallecimiento de su esposa provocó su retorno a Europa; en París, se reencontró con Rodríguez y partieron a Italia, donde juró liberar al continente latinoamericano de la dominación española: "¡Juro delante de usted, juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor y juro por mi patria, que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español!" Al retornar a Venezuela, Bolívar luchó duras batallas que fueron decisivas para lograr la independencia de su país, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Falleció el 17 de diciembre del año 1830 en Santa Marta, Colombia.

FALLECE PETER SELLERS

Richard Henry Sellers nació el 8 de septiembre del año 1925 en Hampshire, Reino Unido. Proveniente de una familia de actores, Sellers se subió al escenario desde temprana edad. Durante su adolescencia interpretó papeles secundarios en diversas obras pasando desapercibido frente a los espectadores del Teatro Victoria Palace. En el trascurso de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), integró el Entertainments National Service Association, una organización de artistas que entretenían a las tropas británicas en India y algunos países del sudeste asiático.

Al finalizar el conflicto bélico, el incipiente actor retornó a su país y realizó varias audiciones para trabajar en la BBC. Lo cual no consiguió hasta que agarró el teléfono y, aprovechando su talento para imitar voces, llamó al productor de la BBC haciéndose pasar por el reconocido comediante Kenneth Horne, y logró que lo contratara. Así, actuó en los programas radiales "The gang show", "It´s fine to be young" y "Henry Hall´s guest night". En cuanto a la television, Sellers trabajó en "And so to Bentley", "A show called Fred" y "Yes, it´s the Cathode-Ray Tube Show!" Por otra parte, se destacó en las películas "El quinteto de la muerte" (1955), "Lolita" (1962), "La pantera rosa" (1963), "Dr. Strangelove" (1964), "¿Qué pasa Pussycat?" (1965), "Hay una chica en mi sopa" (1970) y "Desde el jardín" (1979).

Falleció en el año 1980 en Londres, Inglaterra.

"EYE OF THE TIGER" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBORD HOT 100"

Un día como hoy en el año 1982, el sencillo "Eye of the Tiger" de "Survivor" destronaba a "Don´t you want me" de "The Human League" del puesto número 1 del "Billboard hot 100". Perteneciente al álbum "Eye of the Tiger" (1982) y compuesta por Frankie Sullivan y Jim Peterik, la canción fue escrita especialmente para la película "Rocky III" (1982) a pedido de Sylvester Stallone que no había podido conseguir los derechos de "Another one bites the dust" de "Queen" para el film: "Frankie y yo nos miramos y dijimos: ´Hombre, esto va a ser difícil de superar´. Teníamos el espíritu de ´Tenemos que intentar superar esto´".