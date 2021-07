Método TISO (Tratamiento Integral del Sobrepeso y Obesidad)

Cuando un paciente llega a la primer consulta, nosotras como profesionales, debemos analizar cada caso en particular. No solamente pensando en el tipo de tratamiento, plan alimentario, posible uso de medicación y estudios a solicitar, sino en algo MAS IMPORTANTE. En qué etapa esta el paciente.

Qué significa esto? Hay una metodología llamada PROCHASKA que son las distintas etapas donde puede hallarse un paciente a la hora de iniciar un tratamiento. Nos gustaría que lean atentamente cada una y analicen con sus propios ojo en qué etapa están HOY.

La etapa PRECONTEMPLATIVA es cuando un paciente llega a la consulta "obligado por otro familiar o porque otro profesional le dijo que era condición sine qua non para continuar algún otro tratamiento en paralelo. Es el típico caso cuando una mamá lleva al hijo pero éste no tiene intensión alguna de cambiar ningún hábito. En este momento es cuando nosotras como equipo damos recomendaciones para detectar el problema (que el paciente en si mismo NO detecto aun, aunque SI su entorno), explicamos cuales son los riesgos de continuar en este circulo vicioso que implica el sobrepeso y la obesidad. Algunas frases que ilustran esta etapa son : "HICE TANTAS DIETAS Y SIEMPRE RECUPERÉ TODO EL PESO PERDIDO QUE YA NO CREO MÁS EN LAS DIETAS". "VENGO PORQUE ME MANDÓ MI MUJER, ELLA ME VE GORDO. YO CREO QUE ESTOY BIEN". "TODA MI VIDA TUVE ESTE PESO Y NUNCA TUVE UN PROBLEMA DE SALUD"

La próxima etapa se llama CONTEMPLATIVA, y es cuando el paciente RECONOCE el problema pero aun no esta listo para afrontarlo o para tomar cartas en el asunto. En este punto nosotras debemos acompañarlos y fundamentalmente MOTIVARLOS para iniciar el camino del cambio de hábitos, mostrando los grandes beneficios en materia de salud. Nunca es tarde para iniciar a cuidarse! Frases que ilustran esta etapa son: "TENGO GANAS DE EMPEZAR UN TRATAMIENTO, PERO NO ESTOY TOTALMENTE DECIDIDO/A". "QUIERO PERDER PESO, PERO CREO QUE NO ES EL MOMENTO". "DESPUÉS DE MIS VACACIONES LLAMO PARA PEDIR TURNO".

La 3er etapa es una de las más importantes, llamada ACCIÓN. Es el momento ideal donde el paciente ya reconoció su problemática y decide hacer algo para cambiar el rumbo actual de su salud. Aquí es donde actuamos el 100% con todos nuestros conocimientos especializados en tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad, nuestro METODO TISO. Frases típicas de esta etapa: "ESTOY HACIENDO ALGUNOS CAMBIOS EN MI ALIMENTACIÓN". "ESTOY HACIENDO MÁS ACTIVIDAD FÍSICA". "SI BIEN TRATO DE SEGUIR EL TRATAMIENTO, HAY DÍAS EN LOS QUE SIENTO QUE NO PUEDO"

Y por último una etapa que a mi criterio es fundamental a la hora de mantener todos los logros que obtuvo el paciente luego de tanto esfuerzo y dedicación. Esta etapa se llama MANTENIMIENTO. Es la etapa en la que los cambios en la actividad física, la alimentación y el manejo de las emociones se mantienen por más de seis meses. Aquí encontramos frases de pacientes tales como: "A VECES SIENTO QUE NO ESTOY MOTIVADO/A PARA MANTENER LOS CAMBIOS QUE LOGRÉ". "TENGO MIEDO DE VOLVER A ENGORDAR, PERO CON AYUDA PROFESIONAL VOY A LOGRAR MANTENERME EN UN PESO SALUDABLE". "SIGO CON GANAS, AUNQUE ALGUNAS SITUACIONES ME HACEN PERDER EL CONTROL".

Esta evaluación que hoy les enseñamos es una herramienta de uso profesional, evalúa el comportamiento del paciente en las consultas, nos ayuda como equipo a saber cómo actuar a la hor de iniciar o no un tratamiento que necesita del compromiso del binomio paciente-equipo TISO.



Dra. Cecilia Lopez - Lic. Irina Reboni





