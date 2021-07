P U B L I C





El plantel Auriazul realizará hoy su último entrenamiento de cara al encuentro que puede significar su consagración en el Torneo Apertura. Este sábado comenzará la 10ª y anteúltima fecha del Torneo Apertura, pero el plato fuerte de la jornada estará mañana en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco, donde Puerto Nuevo recibirá a Centro Español, sabiendo que una victoria lo consagrará como campeón del certamen. De cara a ese compromiso, el plantel Auriazul realizará hoy su último entrenamiento para ajustar los detalles finales de una presentación que puede significarle el título. En este sentido, el entrenador Gastón Dearmas tiene a disposición a todos los jugadores que viene utilizando en este tramo del campeonato, por lo que todo indica que repetiría la misma formación que ha presentado en las últimas fechas. Mientras tanto, este sábado se disputarán tres encuentros de la 10ª jornada: Atlético Lugano vs Liniers, Deportivo Paraguayo vs Central Ballester y Juventud Unida vs Muñiz, equipo que se encuentra a seis puntos del Portuario y todavía tiene la posibilidad de igualarlo en la primera posición. Para mañana domingo hay un solo encuentro pautado: Puerto Nuevo vs Centro Español, que comenzará a las 15.00 horas y será arbitrado por Fabián Jaimes. En tanto, el lunes jugarán Yupanqui vs Defensores de Cambaceres (escolta del campanense que se ubica a cuatro puntos de distancia) y Sportivo Barracas vs Argentino de Rosario.

LOS JUGADORES AURIAZULES IRÁN POR EL TÍTULO FRENTE A CENTRO ESPAÑOL.



Primera D:

Puerto Nuevo cierra hoy su preparación para recibir mañana a Centro Español

