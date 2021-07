RENOVÓ POCHETTINO El entrenador argentino Mauricio Pochettino prolongó su vínculo con Paris Saint Germain hasta el 30 de junio, según informó ayer el club de la capital francesa. "Estoy muy contento y también por mis colaboradores. Es muy importante para nosotros sentir el apoyo y la confianza del club y debemos hacer todo lo posible para que los seguidores estén orgullosos", declaró el argentino, que llegó al PSG el pasado mes de enero. ¿JUEGA BOCA? Esta noche, desde las 20.15 horas, Boca Juniors tiene pautada su visita a Banfield por la segunda fecha del Campeonato 2021 de la Liga Profesional de Fútbol. El Xeneize llega a este encuentro después de su polémica eliminación de la Copa Libertadores que, a su vez, generó también polémica respecto a las situaciones sanitarias en las que se movió fuera del país el plantel dirigido por Miguel Ángel Russo. Y ello generaría que aquellos jugadores que viajaron a Brasil no puedan estar presentes hoy en el estadio Florencio Sola, dadas las restricciones sanitarias existentes. Y como la LPF le negó a Boca la postergación del encuentro, anoche ganaba fuerza la posibilidad de que el club no presente formación esta noche (la alternativa es hacerlo con un equipo juvenil).



RACING, SAN LORENZO Y MÁS Además, este sábado, también habrá otros tres atractivos encuentros por la segunda fecha del Campeonato 2021 de la LPF: el campeón Colón recibirá a Lanús desde las 13.30 después de vencer a River en el Monumental en su debut; San Lorenzo será local ante Centra Córdoba (SdE) desde las 15.45; y Racing Club jugará en el El Cilindro de Avellaneda ante Gimnasia de La Plata (18.00). Mañana domingo se medirán: Defensa y Justicia vs Godoy Cruz (13.30), Patronato vs Sarmiento (13.30), Rosario Central vs Vélez Sarsfield (15.45), River Plate vs Unión (18.00) y Estudiantes vs Independiente (20.15). Y el lunes lo harán: Talleres vs Arsenal (18.00) y Argentinos vs Newells (20.15). TUCUMÁN Y MARDEL Ayer, en el comienzo de la segunda fecha del Campeonato 2021 de la LPF, Atlético Tucumán venció 1-0 a Huracán como loca, mientras Aldosivi de Mar del Plata superó 1-0 a Platense en Vicente López. De esta manera, ambos conjuntos sumaron sus primeros tres puntos del certamen después de haber perdido en la fecha inicial. PRIMERA B METRO Este sábado se jugará íntegramente la segunda fecha del Torneo Clausura. Desde las 15.00 se enfrentarán: Colegiales vs Argentino de Quilmes, Fénix vs J.J. Urquiza, Defensores Unidos vs Sacachispas, Villa San Carlos vs Acassuso, Deportivo Armenio vs Cañuelas, Comunicaciones vs Flandria, UAI Urquiza vs Deportivo Merlo y Talleres (RE) vs San Miguel.

Breves: Fútbol

24 de Julio de 2021

