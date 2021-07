Romina Buzzini encabeza la lista de la UCR Campana

P U B L I C









NOTICIA RELACIONADA: Maratónico cierre de Listas: Hubo sorpresas hasta el último minuto en los principales espacios de Campana Alineada con Facundo Manes, competirá en las próximas PASO en forma conjunta con el GEN Campana, dentro del espacio de "JUNTOS". A pesar de todos los esfuerzos y negociaciones que la UCR y el PRO realizaron hasta último momento para no confrontar en las próximas Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), anoche se confirmó que ambas fuerzas políticas contenidas dentro de la coalición rebautizada JUNTOS (ex Cambiemos, ex Juntos por el Cambio) irán por separado en Campana, siguiendo los lineamientos definidos a nivel provincial. La lista, referenciada en Facundo Manes, es encabezada por la actual presidenta del Comité Campana de la UCR y concejal en ejercicio, Romina Buzzini, y reserva un lugar a Claudia Giordano, referente local del partido Generación para un Encuentro Nacional (GEN), que lidera la bonaerense y ex radical Margarita Stolbizer. Además, también participan Nancy Bianchi, actualmente Sub Secretaria de Cultura y Educación de la municipalidad de Campana; y Martín Munitich, quien es Director de Administración de la Secretaría de Espacios Públicos. De esta manera, la lista de la UCR local quedó conformada de la siguiente forma: Romina Buzzini; Martín Munitich; Gabriela Pereyra; Alexis Dellepiane; Claudia Giordano; Víctor Moreno; Sandra Gotelli; Mario Palacios; Nancy Bianchi; y Claudio "Cabezón" Ferrante como candidatos a Concejales Titulares. En cuanto a los Concejales Suplentes, completan la lista: Pamela Vandenbosch; Juan Carlos "Pichi" Rodríguez; Silvina Rímoli; Juan Carlos Serra; Marta Silvani; y Adrián Pereyra. En cuanto a los Consejeros Escolares, con una amplia participación de la Juventud Radical, los tres lugares titulares previstos fueron para el Director del Centro Regional de la UNLU Hernán Pirch; Agustina Lammer; y Nicolás López; al tiempo que los suplentes son: Luna Palacios; Adriano Modarelli; y Marta Rubín.

Buzzini ayer en La Plata, presentando la lista para competir el próximo 12 de septiembre.

Romina Buzzini encabeza la lista de la UCR Campana

