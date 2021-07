NOTICIA RELACIONADA: Maratónico cierre de Listas: Hubo sorpresas hasta el último minuto en los principales espacios de Campana El concejal y el consejero escolar reeditan la interna del 2017, mientras que a último momento se anotó el líder del Movimiento Evita con su propia lista. El sector de los diputados Ortega y Alonso decidió no competir. Ayer por la noche se confirmó que el Frente de Todos tendrá tres listas internas en las PASO del 12 de septiembre: el concejal Rubén Romano, el consejero escolar Alejo Sarna y Oscar Echegaray, jefe del Movimiento Evita, encabezan las propuestas de precandidatos a concejales que fueron confirmadas de manera oficial para pugnar por el liderazgo del grueso del peronismo local. Sin duda, la gran sorpresa que dejó el cierre de listas fue la ausencia de una opción referenciada en los diputados Carlos Ortega y Soledad Alonso, quienes estaban convencidos que hubiera sido mucho mejor definir una lista de unidad para enfrentar esta elección. Romano, médico cirujano de dilatada trayectoria y exprecandidato a intendente, buscará renovar su banca en el Honorable Concejo Deliberante de Campana. En tanto, el joven dirigente Sarna pretende ganarse su primera experiencia como concejal titular, luego de haber integrado en varias oportunidades el bloque peronista pero en calidad de suplente. Por su parte, Echegaray cumple con su promesa de presentar opción propia al no lograr acuerdo con los espacios mayoritarios dentro del Frente de Todos. Romano y Sarna volverán a disputar una interna después de la acontecida en 2017, cuando Romano se impuso por el 63,01 por ciento de los datos. Sin embargo, ahora los matices son distintos. En aquella oportunidad, Romano se presentaba como un prestigioso profesional de la comunidad con ficha política en blanco y ahora llega con la experiencia de un mandato completo como concejal y tras haber encabezado la oferta justicialista a intendente en 2019. Por su parte, Alejo Sarna viene de desempeñarse como el único consejero escolar por la oposición y se planta con nuevos aliados, cerrando filas con los petroleros de Pedro Milla. Con apenas 30 años, sería el candidato más joven en encabezar lista para las próximas PASO. La Auténtica Defensa pudo confirmar que a Romano lo siguen en los primeros lugares Paola Garello, delegada regional de la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense; y Leonardo Midón, coordinador del programa Vacunate en el distrito, referente de La Cámpora y pareja de la concejal Soledad Calle. En cuarto lugar aparece Julieta Ramírez, docente y otra militante de La Cámpora; mientras que el quinto puesto lo ocupa Marcelo Busalacchi, docente universitario y exconcejal. A través de un comunicado de prensa circulado anoche, Romano afirmó que "ser nuevamente candidato por el Frente de Todos es uno de los grandes orgullos" de su vida. "Desde que decidí involucrarme y participar en política, lo hice sabiendo de las dificultades que iban a aparecer en el camino. Pero siempre consideré más importante poder hacer mi aporte para que los vecinos y las vecinas puedan vivir mejor", manifestó el edil. Romano señaló que el proyecto que encabeza "surgió en un momento muy difícil, cuando el macrismo había ganado en el País, la Provincia y nuestra Ciudad" y resaltó que hoy en Campana su sector está "haciendo muchas cosas". "Espero poder seguir representándolos desde el Concejo Deliberante, y continuar trabajando para consolidar una alternativa de Gobierno para Campana, la cual ha perdido el rumbo y hoy está en manos de quienes evidentemente tienen otros intereses", manifestó Romano. Sarna, que en 2019 integró la boleta liderada por Romano como primer candidato a consejero escolar, vuelve a disputarle la hegemonía dentro del Frente de Todos, esta vez acompañado por caras nuevas. Gilda Chiorazzo, exinspectora jefa distrital, será su ladera, en tanto que el dirigente petrolero Carlos Castillo irá en tercer lugar. Esto confirma el apoyo de Pedro Milla, jefe de uno de los principales gremios de la ciudad, a la precandidatura de Sarna. Hasta este sábado por la noche permanecía la incógnita acerca de la lista interna que habían prometido las organizaciones sociales. La Auténtica Defensa intentó comunicarse con referentes de Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie, dos entidades que habían adelantado su intención de competir, aunque no tuvo respuesta. Finalmente, pasada las 23, este medio supo que Echegaray encabezará boleta propia, secundado por Jimena Benavidez y el exedil Ezequiel Tellería. Esta venía siendo la intención de Echegaray desde hace varios meses, fustigando una supuesta falta de apertura que los espacios hegemónicos del Frente de Todos tuvieron para su organización. De esta manera, el grueso del peronismo campanense dirimirá en las urnas su conducción electoral. El espacio, que gobernó el Municipio durante 20 años, no gana comicios a nivel local desde el 2011, cuando Stella Giroldi obtuvo su reelección como intendente con una contundente performance. De ahí para acá, fueron derrotas en 2013 (Ghione), 2015 (Giroldi) y en 2017 y 2019 (en ambas oportunidades lideró Romano). ¿Será distinta la suerte en 2021? Por lo pronto, la dinámica que adquiera la interna peronista revelará al menos parte de la respuesta.



Echegaray venía desde hace varios meses, fustigando una supuesta falta de apertura que los espacios hegemónicos. ULTIMO MOMENTO: GUILLERMO VARELA PRESENTÓ SU LISTA PARA COMPETIR EN ESTE ESPACIO Cuando se estaba cerrando esta edición, el representante del movimiento social Somos nos confirmaba su candidatura y su lista. En el intenso "rosqueo" que significa el cierre de listas, Guillermo Varela nos confirmaba pasada la una de la mañana de hoy domingo la lista presentada para competir en la interna del Frente de Todos. La misma es encabezada por le propio Guillermo Varela, acompañado de Marisa Perez y Guillermo Termudio. Como consejero escolar figura encabezándolo a José Barreto. Seguramente tendremos más detalles en nuestra próxima edición.

GUILLERMO VARELA (FOTO: ARCHIVO)

Frente de Todos:

Romano, Sarna y Echegaray disputarán la hegemonía de peronismo

