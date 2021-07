» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 25/jul/2021 de La Auténtica Defensa. Primera D:

Juega desde las 15.00 en el estadio Carlos Vallejos, sabiendo que una victoria le permitirá conquistar el Torneo Apertura. El entrenador Gastón Dearmas repetiría la misma formación por sexta ocasión consecutiva. Un domingo distinto, diferente, se vivirá hoy en el barrio Don Francisco. Las expectativas que despertó este gran presente de Puerto Nuevo crecieron fecha a fecha y esta semana, de cara a un partido que puede significar la consagración, han sido difíciles de contener para todos sus simpatizantes. Pero el momento ha llegado: desde las 15.00 horas, el Auriazul estará jugando como local frente a Centro Español por la 10ª y anteúltima fecha, sabiendo que una victoria le permitirá consagrarse campeón del Torneo Apertura 2021 de la Primera D. Y que ello le garantizará, como mínimo, un lugar en la final por el primer ascenso a la Primera C. Sin embargo, no será la única oportunidad que tenga para gritar campeón: gracias a su ventaja sobre Defensores de Cambaceres, el Portuario cuenta con margen en esta definición. Por ello, en caso de no ganar esta tarde, podría coronarse mañana lunes si el conjunto de Ensenada no puede con Yupanqui como visitante. Y, además, también le quedará por delante la última fecha, cuando deba visitar a Central Ballester. Esto gracias a su enorme campaña: en nueve fechas, el conjunto dirigido por Gastón Dearmas está invicto, con siete victorias y dos empates en su haber y una racha de cuatro triunfos consecutivos en este tramo final del campeonato. El último fue el pasado domingo en Rosario, donde comenzó perdiendo a los 2 minutos de juego frente a Argentino y donde demostró corazón para pelear hasta los minutos finales, cuando consiguió los dos goles para revertir el resultado adverso y quedarse con tres puntos decisivos. Este domingo, para recibir a Centro Español, el entrenador repetirá a los mismos 11 titulares de ese cotejo, por lo que llegará a seis fechas presentando la misma formación inicial. Una muestra clara del buen funcionamiento que ha alcanzado el Auriazul en este Torneo Apertura. Entonces, el equipo que saldrá a la cancha estará conformado por Javier Balbuena; Santiago Ojeda, Sandro Areco, Mario Godoy, Uriel Huarte; Enzo Ritacco, Kevin Redondo, Ezequiel Ramón; Selem Lojda, Antonio Samaniego y Enzo Moreno. La nómina de convocados, que ayer quedaron concentrados en un hotel céntrico de nuestra ciudad a la espera del partido, la completan Tabaré Benítez, Kevin Casco, Braian Cívico, Eliseo Aguirre, Rodrigo Martínez, Alexander Meza y Gastón Pérez. Por su parte, Centro Español ha tenido un andar muy irregular en este campeonato, aunque en las últimas fechas mejoró y consiguió sus únicas dos victorias. Así llegó a los 11 puntos, con un balance de dos triunfos, cinco empates y dos derrotas. "Sabemos que es un rival muy difícil, que viene trabajando bien en los últimos años y que ha sido protagonista en la categoría", lo analizó Gastón Dearmas, quien a pesar del momento decisivo al que ingresó el Auriazul. Su postura a lo largo del certamen, respecto al andar de Puerto Nuevo, ha sido muy clara: "Pasos cortos, pero firmes", repitió el DT una y otra vez. Hoy, su equipo podrá dar el último de esos pasos cortos. Y sería, sin dudas, el más grande de todos los que ha dado en este Torneo Apertura.

EL PLANTEL PORTUARIO QUEDÓ AYER CONCENTRADO EN UN HOTEL DE LA CIUDAD A LA ESPERA DEL PARTIDO DE ESTA TARDE (FOTO: ANDRÉS RAJOY / PRENSA PUERTO NUEVO).





EL PORTUARIO TENDRÁ HOY SU PRIMERA OPORTUNIDAD PARA GRITAR CAMPEÓN. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 75. En 74 partidos, Puerto Nuevo consiguió 30 victorias, Centro Español se impuso 27 veces y empataron en 17 ocasiones. El elenco campanense señaló 109 goles, mientras el Gallego convirtió 90 COMO LOCAL PUERTO NUEVO. En 37 juegos, Puerto Nuevo obtuvo 13 victorias (52 goles) y Centro Español logró 16 triunfos (47 goles). Igualaron 8 encuentros. COMO LOCAL CENTRO ESPAÑOL. Sobre 37 encuentros, Puerto Nuevo ganó en 17 oportunidades (57 goles) y Centro Español consiguió 11 triunfos (43 goles). Empataron 9 veces EL ULTIMO ENCUENTRO: El lunes 21 de diciembre de 2020, por la 4ª fecha de la Zona Reválida del Torneo de Transición, igualaron 0-0 en cancha de Ituzaingo. EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL. El domingo 23 de febrero de 2020, por la 3ª fecha del Torneo Clausura de la Primera D 2019/20, igualaron 1-1 en Campana con goles de Nazareno Gómez para el Auriazul y de Darwin Palacios para el Gallego. EL ULTIMO TRIUNFO EN CAMPANA. El 18 de noviembre de 2018, por la 12ª fecha del Campeonato 2018/19 de la Primera D, Puerto Nuevo se impuso 2-1 con goles de Nahuel Banegas y Orlando Sosa. APOSTILLAS. Puerto Nuevo acumula 4 partidos sin ganar ante Centro Español, con 2 empates y 2 victorias. Como local, perdió uno y empató otro en esta racha. GOLEADORES. El máximo artillero del Portuario en este historial es Orlando "Pampa" Sosa, con 10 tantos. También se destacan Juan Carlos Canale (con 7) y Juan Carlos Suárez (5). Por Centro Español, David Aguirre (6) fue el que más veces gritó. UNA CUESTIÓN DE DOS La 10ª fecha del Torneo Apertura de la Primera D comenzó ayer con tres partidos y, en uno de ellos, Muñiz igualó 0-0 como visitante ante Juventud Unida. De esa manera, el Rayo Rojo se bajó de la pelea por el título que, así, se definirá entre Puerto Nuevo y Defensores de Cambaceres. El Portuario recibirá hoy a Centro Español, mientras el Rojo de Ensenada visitará mañana a Yupanqui. En esa misma jornada, Sportivo Barracas será local ante Argentino de Rosario. En tanto, ayer, además del empate de Muñiz, se dieron dos victorias visitantes: Liniers derrotó 1-0 a Atlético Lugano, mientras Central Ballester le ganó 1-0 a Deportivo Paraguayo.

