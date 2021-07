Tolosa Paz y Daniel Gollan encabezarán la lista de precandidatos a diputados provinciales del Frente de Todos

Más atrás aparecen Marcela Passo, Sergio Palazzo y Agustina Propato.

Después de semanas de hermetismo y negociaciones los principales socios del Frente de Todos presentaron con un acto en Escobar sus candidatos legislativos para competir en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 12 de septiembre y en las elecciones del 14 de noviembre.

"Recibimos un país en terapia intensiva y a los tres meses nos contagiamos Covid pero seguimos pensando en los que trabajan y en los que producen y fuimos a auxiliarlos", sostuvo Alberto Fernández al inicio del acto que compartió con Cristina Kirchner, Sergio Massa, Axel Kicillof y los principales candidatos.

La vicepresidenta también habló antes del cierre. "Creo que esta es la última oportunidad que vamos a tener como país si no encontramos una solución conjunta. Sabemos que los argentinos no pueden esperar más", sostuvo y agregó: "Los saltitos, las risitas, el marketing, el coaching ya perdió la novedad, ya no se cree, y hay que ponerse a debatir en serio cómo sacaremos a la Argentina adelante".

Durante esta noche se conocieron primeros lugares de la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires y algunos números puestos para estar dentro de los entrables.

Victoria Tolosa Paz: es presidenta del Consejo Nacional de Políticas Sociales y dirigente platense, que en 2019 perdió las internas en su carrera por la intendencia de la capital provincial.

Daniel Gollan: es ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires.

Marcela Passo: la dirigente massista se quedará con el tercer lugar.

Sergio Palazzo: es titular del gremio de bancarios y cercano a Cristina Kirchner.

Agustina Propato: es senadora provincial y esposa del ministro bonaerense Sergio Berni.

Por otro lado, también se sabe que los diputados nacionales Vanesa Siley, Walter Correa y Leopoldo Moreau también tendrán un lugar en la boleta del Frente de Todos.

Otra confirmación es la presencia en el décimo lugar de la boleta del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, que dejará una vacante en una cartera clave en el medio de la crisis del Coronavirus.