El referente de Avanza Campana - Avanza Libertad se refirió a la problemática existente en la ciudad, desde hace muchos años, de tener un solo servicio funerario: "en un momento durísimo, como lo es la pérdida de un ser querido, los campanenses nos vemos obligados a lidiar con una empresa que cobra el doble que las de su mismo rubro en ciudades vecinas. Necesitamos más oferta para que haya competencia, baje el precio, y que los vecinos puedan elegir libremente". Si algo ha caracterizado a la incipiente carrera política de Diego Sarna, referente y primer precandidato a concejal de Avanza Campana - Avanza Libertad, es no haber nunca esquivado aquellos temas difíciles o "tabú" que preocupan o aquejan al vecino de Campana. En este caso, el dirigente liberal se refirió al problema existente en torno a la Cochería Torres, que es el único servicio funerario de la ciudad y que, como se ha visto especialmente durante esta pandemia, tiene un precio exorbitante. "De la muerte y de los cuernos nadie se salva", recita Sarna, pero rápidamente agrega que este famoso refrán no aplica en su totalidad en la actualidad campanense, dado que ´´si bien es verdad que tarde o temprano a todos nos llega el fin de nuestros días, en cuanto a la segunda parte debemos decir que es imposible ser infiel a la única casa de sepelios que existe en la ciudad´´ El militante liberal explicó que, desde hace mucho tiempo, ante la pérdida de un ser querido "existe una única opción en nuestra ciudad al momento de contratar un servicio fúnebre. Como todo negocio, cuando no existe competencia, el único que existe tiene la ventaja de poder cobrar lo que se le antoje, más aun cuando se trata de un servicio indispensable que todas las personas en algún momento vamos a necesitar contratar". Este problema, de muy larga data, salió nuevamente a la luz hace algunas semanas cuando se viralizaron casos de personas en las redes sociales realizando colectas para poder costear los astronómicos precios que maneja la empresa, escudada en la impunidad que le otorga su situación monopólica. "El tema volvió a salir a la luz en los últimos tiempos, pero rápida y misteriosamente volvió a quedar en la nada´´, expresó Sarna, quien tomó distancia respecto de varios dirigentes políticos que se pronunciaron a favor de la creación de un servicio de sepelios municipal. "Por supuesto que no estoy de acuerdo con eso. Eso demandaría contratar personal capacitado y especializado en la profesión, conseguir y mantener un edificio para utilizar como sala velatoria, y también tener que contar con una flota de vehículos apropiados. Todo esto significaría más aumento del gasto público, lo cual tarde o temprano desembocaría en una nueva tasa municipal o un aumento de las que ya existen. En síntesis: más presión impositiva sobre los vecinos" argumentó el dirigente con contundencia. Y agregó "lo que debemos cuestionarnos los campanenses es por qué hace tanto tiempo que no tenemos la posibilidad de elegir el servicio funerario que queremos para despedir a nuestros seres queridos. Por qué no hay más empresas dedicadas a este rubro en la ciudad, de manera de que haya competencia y el precio del servicio baje hasta un nivel razonable y más acorde a la realidad económica que nos toca vivir como país. Y finalmente, por qué este monopolio ha logrado sobrevivir tanto a las gestiones peronistas de Varela y Giroldi como a la actual de Abella" "Tenemos vecinos que, en medio del indescriptible dolor que significa perder a un familiar, han tenido que ir a otras ciudades a buscar y contratar un servicio alternativo, que finalmente terminan consiguiendo a la mitad del precio. Debemos ser conscientes de que en Campana nos roban, y de que la solución no es un servicio municipal: es la libre competencia entre privados. La multiplicidad de oferta traerá consigo una inevitable baja del precio" cerró Sarna.

Diego Sarna se refirió a una problemática seria y de larga data que afecta a los vecinos de Campana.



Diego Sarna:

"En Campana padecemos un monopolio que no nos deja descansar en paz"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: