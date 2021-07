» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 25/jul/2021 de La Auténtica Defensa. Gustavo Parravicini:

El presidente del Frente Grande Campana se expresó sobre la necesidad de "trabajar para mejorar la calidad de vida de los y las campanenses" y señaló que "Hay que escuchar a cada vecino, nadie mejor que ellos van a poder decir cuáles son las problemáticas más urgentes y como el Estado puede gestionar para solucionarlas, no debe tratarse de una cuestión electoral, nuestro compromiso debe ir más allá de estar en una lista". Tras el cierre de listas y el inicio de la campaña electoral, Gustavo Parravicini, reflexionó sobre la participación política de los campanenses, el rol del Concejo Deliberante y llamó a pensar en una ciudad para el futuro. "Lo meramente electoral no puede quitar el eje de lo principal, la necesidad de transformar Campana. La política es la herramienta para hacerlo, por eso hay que incentivar a los vecinos a involucrarse y quitar los prejuicios que han ido instalando sobre la militancia política, más allá de que miembros del Frente Grande no parte de las listas de las próximas PASO, nuestra convicción es la necesidad de conformar un espacio político de discusión y resolución de problemáticas y no meramente electoralista". Sobre el rol del Estado Local opinó "El Municipio no puede ser un ente ajeno a la realidad de la ciudad o un simple edificio de oficinas impersonales, estamos convencidos que Campana necesita un Municipio comprometido, con equipos técnicos, programas y proyectos con financiamiento real y cuentas claras, que piensen en la ciudad que queremos ser a medio y largo plazo. Con una planificación seria, que articule herramientas con Provincia y Nación, que genere mesas de trabajo con las universidades y los profesionales de Campana. Que gestione para aprovechar los beneficios que tenemos para ofrecer como ciudad. Además de todo eso, fundamentalmente, tenemos que tener un Estado que escuche a cada uno de nuestros vecinos, sin distinción de privilegios o de donde vive, nadie va a saber mejor cómo resolver los problemas de su realidad que quienes lo sufren día a día. No se puede gobernar de espaldas al pueblo, sin escuchar sus problemas y sus ideas, imponiendo solo obra pública, la vida en comunidad tiene otras realidades". En esa línea continuó "Durante nuestras visitas a vecinos, en las charlas que tenemos escuchamos cuáles son las problemáticas que ellos identifican y que opinan. También son ellos mismos los que nos dicen que no se sienten escuchados por quién debería hacerlo, por eso hablamos de una reforma profunda en la ciudad. Cuando decimos que hay que transformar Campana no es una promesa, es un compromiso de trabajo junto a cada campanense". Parravicini además reiteró, "Desde el momento cero sostenemos que es imperativo comenzar a proyectar la diversificación de la matriz productiva, no debemos atarnos solo a la lógica empresarial, la salida para los y las campanenses que buscan trabajo también es comunitaria, colectiva y de innovación organizacional. Tenemos que pensar en otros tipos de producción, en la administración de la tierra con un concepto social, en lo ambiental como eje rector de la planificación y la reconversión de la mano de obra para visualizar otras forma de dimensionar la vida por fuera de las grandes industrias. El impulso de los circuitos de las economías populares, en definitiva ofrecería una nueva propuesta para motorizar nuestra ciudad". Pensando en las próximas renovaciones en el Concejo Deliberante añadió "Dado que el Ejecutivo Municipal no parece involucrarse en esta transformación tan necesaria, creemos que es ahí donde debe intervenir nuestro cuerpo deliberativo. Los concejales y las concejalas son los representantes directos del pueblo y su rol no puede limitarse solo a las sesiones y las comisiones en el HCD, la banca es del vecino y es allí donde debe estar. Nuestros legisladores tienen que estar en los barrios, en los reclamos y oyendo las problemáticas para trabajar en una solución junto a los vecinos y vecinas". El presidente del Frente Grande de Campana comentó algunas de sus ideas respecto al trabajo legislativo y propuso "Deberíamos pensar en una reforma, las comisiones estáticas como están pensadas actualmente no permiten conocer totalmente la realidad de Campana. Deberían ser comisiones dinámicas y transversales, que puedan salir a trabajar donde se requiera, que articulen entre sí y que permitan que se escuche la voz del vecino o la vecina. Si es necesario impulsar una reforma en la Ley Orgánica de Municipalidades se puede trabajar conjuntamente con la diputada Soledad Alonso, de indudable compromiso con Campana y el resto de los y las legisladores provinciales, pero no podemos continuar funcionando como hasta ahora, como una simple escribanía de Abella, a puertas cerradas e ignorando al pueblo, debería preocupar a los y las concejales que el pueblo no se interese en lo que sucede en el recinto", destacó. Además añadió "El camino es la participación ciudadana, generar los canales y los espacios para que los vecinos opinen, incentivar el involucramiento diario, que no solo se reduzca a la cuestión electoral". A modo de cierre, Parravicini llamó a pensar en "transformar Campana". "Todo el esfuerzo y la planificación de hoy va a contribuir para que cada campanense pueda mejorar su calidad de vida, pueda pensar en proyectarse en la ciudad, en tener un Municipio con las necesidades básicas atendidas, con un sistema de salud fuerte, con planes de viviendas, con empleo". Y para finalizar se manifestó sobre las próximas elecciones: "Lamentablemente, tras dos años de pedir la conformación de una mesa política local y no obtener respuestas por parte de un sector creemos que aún falta mucho debate interno en el Frente de Todos. No es entendible que el presidente del PJ avise a través de los medios las PASO, casi de una forma desafiante hacia los demás espacios que conforman su propio Frente. Nosotros creemos que urge una transformación en la ciudad, y por ello militamos diariamente, no nos modifica las convicciones estar en una lista. Nuestro principal interés es que el Frente de Todos pueda ser un espacio de discusión plural, donde podamos trabajar en conjunto para ofrecerle una alternativa seria a los campanenses, una alternativa que vienen encontrando en este espacio ya que la consecuencia de la falta de democratización interna son las múltiples derrotas frente a la derecha desde el 2013 hacia acá. Sabemos que Campana puede transformarse en la ciudad que los vecinos queremos, pero es ahora cuando debemos trabajar para esa construcción política, que indudablemente impulsará el Frente de Todos".

