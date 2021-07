La exconcejal Katty Altimari será la segunda precandidata a concejal por el espacio Vamos Con Vos. En diálogo con LAD, destacó la figura del exministro, se refirió a los proyectos que buscará impulsar en el HCD y habló de la situación en el peronismo local. El randazzismo tendrá representación propia en Campana y será de la mano de Octavio Lagar y Noemí "Katty" Altimari en los dos primeros lugares de la lista de precandidatos a concejales del espacio Vamos Con Vos. En diálogo con La Auténtica Defensa, la exconcejal justicialista (2009-2013) se refirió a su regresó a la política electoral, ponderó la trayectoria y figura de Randazzo, habló de los proyectos que quiere ver impulsados en Campana y no dejó de referirse a la interna del peronismo local. LAD: ¿Está confirmada la lista en Vamos Con Vos? Altimari: Vamos a encabezar la lista Octavio Lagar y yo. La idea era que alguien muy vinculado a la sociedad civil -en este caso el comercio- y alguien con mayor trayectoria política lideren la propuesta, en línea con lo que pidió Florencio. En Campana hicimos una lista integral, con integrantes además de gremios, de instituciones, de grupos de vecinos. Es una propuesta variada y representativa. No tuve problemas en correrme y ceder el primer lugar a Octavio. Entre todos dentro de Vamos Con Vos pusimos la mirada más lejos. Estoy muy contenta con que el espacio haya elegido a Octavio, porque es un vecino de Campana con una acción comprometida desde la CUCEI y la acción privada. LAD: Nunca te fuiste de la política, pero has regresado a la disputa electoral después de varios años. ¿Qué motivación nueva encontraste? Altimari: Una por supuesto nunca se va de la política, siempre me mantuve informada y continué con las acciones sociales, aunque no publicitándolas porque no es de mi interés hacerlo. Fue una decisión muy personal. En 2015 tenía la intención de ser precandidata a intendente pero en noviembre se enferma muy grave mi mamá, por lo que decidí retirarme de la contienda. Luego, a principios de 2016 ella fallece y yo no sentí ganas de regresar a la política activa. Si bien me llamaron de distintos espacios, hasta hoy no llegó a interesarme ningún proyecto. Cuando surge el de Florencio, sentí que compartíamos un montón de cosas en común. Él nunca se atornilló a ningún cargo y, a pesar de que lo han seducido en distintas oportunidades, siempre mantuvo su misma postura. Me pareció interesante la posibilidad de trabajar y construir un espacio propio alineado con su idea de política. LAD: ¿Qué cualidades ves en Randazzo? Altimari: Coherencia y transparencia, que son dos cuestiones fundamentales. Todos los precandidatos de Vamos Con Vos podemos demostrar de qué vivimos, aun después de haber ocupado puestos en el Estado y en diversas funciones. Claramente Florencio puede hacerlo y nosotros también. Para mí la transparencia es un valor insustituible. Por otro lado, destaco su gestión en el gobierno: hablar de Florencio es hablar de innovación en temas como documentación -hoy tenemos una documentación moderna-, agilidad en los trámites para sacar el pasaporte, transformación a nivel de transporte, trenes. Todo lo que Florencio tiene para mostrar en términos de gestión es concreto, visible. Eso es lo que a mí me gusta. Hay proyectos que ha dejado que terminaron siendo de mucha utilidad para la gente. LAD: ¿Regresás con banderas que supiste levantar en el pasado o la actualidad obliga a una renovación? Altimari: Fundamentalmente queremos desarrollar un eje de trabajo alineado con Florencio y que tiene que ver con la radicación de empresas en nuestro distrito a partir de mejorar el cuadro impositivo para el sector productivo. Es algo que Florencio también lo está proponiendo a nivel país: reducir la presión impositiva que tanto aprieta para dinamizar la inversión y la creación de puestos de trabajo. Creo que Campana, por su ubicación y características, tiene que volver a una política de promoción de nuevos emprendimientos, nuevas empresas, porque el gran problema que estamos atravesando los campanenses y los argentinos en general es la falta de trabajo, que preocupa muchísimo. Además, esta situación hace que se recrudezca la inseguridad, para cuyo combate proponemos fortalecer la infraestructura disponible y atender la cuestión social. La pandemia vino a profundizar un escenario del que salimos con trabajo y educación. LAD: Como peronista, ¿qué opinas del proceso que está viviendo el Frente de Todos local? ¿Alguna vez te han convocado? Altimari: Alguna vez me han invitado, por supuesto, pero no coincido en la forma de manejo. Creo que no hay una convocatoria seria desde el peronismo de Campana porque cuando se realiza desde algún sector específico, no es una convocatoria real. El peronismo tendría que tener un punto de encuentro donde la mayoría coincidiéramos, un proyecto local, y eso no se da. Es lamentable, porque no nos permite construir una alternativa viable. Considero que es un problema que tiene que ver con la falta de autocrítica. Si venís perdiendo varias elecciones, fijate lo que tenés que cambiar del proceso para lograr un resultado diferente. Pero la discusión es siempre entre tres o cuatro y los resultados están a la vista. Acá hay sectores del peronismo que han trabajado mucho, como las organizaciones sociales, y que hoy no encuentran espacios para participar. Es una situación muy distinta a la de años atrás, cuando con Jorge (Varela) reivindicábamos las internas y dábamos la oportunidad de participar. Yo he ganado espacios a partir de participar en internas, pero después dejábamos las diferencias que pudiera haber y empezábamos a trabajar en conjunto. Hoy un sector específico del peronismo ha agudizado la grieta y profundizado el descontento hacia adentro y hacia afuera.

Florencia, Octavio y Katty, los nombres de Vamos Con Vos en Campana.



Katty Altimari:

"Tanto Florencio Randazzo como sus candidatos en Campana podemos demostrar de qué vivimos"

