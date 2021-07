» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 25/jul/2021 de La Auténtica Defensa. 6 de cada 10 Organizaciones del Sector Educativo aumentaron sus actividades durante la pandemia









Los datos surgen del informe "¿Qué hacen y cómo actúan las OSC de educación de Argentina durante el COVID-19?", del Observatorio de Argentinos por la Educación. Apoyo escolar a alumnos, provisión de viandas escolares y trabajo con padres fueron las tareas que más se intensificaron con la irrupción del COVID-19, según un relevamiento a organizaciones de la sociedad civil que actúan en el sector educativo en Argentina. Solo una de cada diez organizaciones obtuvo mayores recursos para sostener estas actividades. La capacitación docente y la educación no formal son las principales actividades que realizan las organizaciones de la sociedad civil (OSC) del sector educativo en Argentina. Durante la pandemia hubo un incremento en las tareas enfocadas en apoyo escolar a alumnos (+9,5 puntos), provisión de viandas escolares (+5,7 puntos) y trabajo con padres (+1,9 puntos). El 60,4% de las organizaciones afirma que aumentó sus actividades a partir de la emergencia sanitaria. Los datos surgen del informe "¿Qué hacen y cómo actúan las OSC de educación de Argentina durante el COVID-19?", del Observatorio de Argentinos por la Educación, con autoría de Alejandro Castro Santander (director general del Observatorio de la Convivencia Escolar de la Universidad Católica de Cuyo), y realizado con la colaboración del Grupo de Fundaciones y Empresas y del Centro de Innovación Social de la Universidad de San Andrés. El documento presenta los resultados de un relevamiento a 53 organizaciones realizado entre el 14 y el 23 de octubre de 2020. Se trata de un análisis exploratorio, sin representatividad estadística del universo total de OSC en el país. La mayoría de las organizaciones relevadas se dedica a capacitar docentes (60,4%). Luego aparecen las dedicadas a la educación no formal (49,1%) y las que trabajan en inclusión educativa (39,6%): estas dos actividades fueron las que más disminuyeron a partir de la pandemia (-9,5 y -9,4 puntos porcentuales, respectivamente). En situaciones de más vulnerabilidad social, la interrupción del contacto cara a cara presentó un desafío mayor, señala el informe. El 60,4% de las organizaciones incrementaron sus actividades a partir del COVID-19, mientras que 1 de cada 10 (12,5%) las redujeron, y apenas el 2,1% tuvo que interrumpir su trabajo. En cuanto a la disponibilidad de recursos, la mitad de las organizaciones (48,9%) manifiesta que estos se mantuvieron; mientras que el 40,4% indica que se redujeron; sólo el 10,6% obtuvo mayores recursos. "Junto con los ministerios de educación y los sindicatos, creo que la familia como primera educadora tiene el derecho de ocupar la ´tercera silla´ y ser acompañada por la diversidad de organizaciones de la sociedad civil involucradas en educación y desarrollo humano. En otras palabras, que la voz de las familias no sea difusa, sino visible y con la autoridad (basada en evidencias y apoyos) que le puede otorgar el tercer sector", afirma Alejandro Castro Santander. Con respecto a la forma de trabajo de las organizaciones, predomina la colaboración con los distintos gobiernos en el diseño e implementación de políticas (49,1%), seguida del apoyo a docentes y escuelas con contenidos específicos (43,4%), el impulso de debates públicos sobre educación (37,7%) y la investigación educacional (28,3%). En este sentido, la colaboración con los gobiernos y la investigación educativa fueron las modalidades que se vieron más afectadas el año pasado (-7,6 y -5,7 puntos porcentuales, respectivamente). Por otro lado, el estudio reveló que 3 de cada 4 organizaciones articularon con el sector privado. Durante la pandemia, 75,5% de las organizaciones del tercer sector actuaron en conjunto con el sector privado en acciones coordinadas. Un 58,5% trabajó en alianza con el sector público, y un tercio (32,1%) lo hizo junto con la cooperación internacional. "El estudio pone de manifiesto la relevancia de la articulación. Incluso en pandemia más del 75% de las organizaciones llevaron adelante acciones coordinadas con el sector privado y casi el 60% también lo hizo con el Estado. Todos coincidimos en la necesidad de aunar esfuerzos", reflexiona Javier García Moritán, director ejecutivo en Grupo de Fundaciones y Empresas.

La capacitación docente y la educación no formal son las principales actividades que realizan las organizaciones de la sociedad civil (OSC) del sector educativo en Argentina. Becas al Mérito: Continúa la inscripción Tenaris informó que continúan las inscripciones abiertas el programa Becas al Mérito. Para inscribirse, los postulantes deben haber alcanzado los aprendizajes durante el 2020. Además, pueden hacerlo quienes hayan cursado en 2019 en Escuelas de Educación Secundaria y cuenten con un promedio de 9,50 o más. Para estudiantes de Escuelas de Educación Secundaria Técnica y Agrarias el promedio debe ser de 9 o superior durante el año 2019. Para conocer las condiciones de postulación ingresar a www.becastechint.org.ar Hay tiempo hasta el 6 de agosto.



6 de cada 10 Organizaciones del Sector Educativo aumentaron sus actividades durante la pandemia

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: