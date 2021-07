» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 25/jul/2021 de La Auténtica Defensa. Padre Rufino Giménez Fines:

Estamos invitados al banquete, pero es a la canasta: hay que dar para recibir. El secreto pasa por entender que al dar genuinamente, sin esperar una contraprestación a cambio, ya estaremos transitando el Cielo en la tierra. En este décimo octavo domingo del Tiempo Ordinario, corresponde la lectura del Evangelio de San Juan, Capítulo 6, versículos 1 al 15: "Después de esto, Jesús pasó a la otra orilla del lago de Galilea (o de Tiberíades). 2 Lo seguía mucha gente, porque veían los milagros que hacía con los enfermos. 3 Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. 4 Estaba próxima la Pascua, fiesta principal de los judíos. 5 Al alzar Jesús la mirada y ver aquella gran multitud que acudía a él, dijo a Felipe: - ¿Dónde podríamos comprar pan para que puedan comer todos estos? 6 Dijo esto para ver su reacción, pues él ya sabía lo que iba a hacer. 7 Felipe le respondió: - Aunque se gastase uno el salario de más de medio año, no alcanzaría para que cada uno de estos probase un bocado. 8 Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, intervino diciendo: 9 - Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces; pero ¿qué es esto para tanta gente? 10 Jesús dijo entonces: - Hagan que se sienten todos. Se sentaron todos sobre la hierba, que era muy abundante en aquel lugar. Eran unos cinco mil hombres. 11 Jesús tomó los panes y, después de dar gracias a Dios, los distribuyó entre los que estaban sentados. Y lo mismo hizo con los peces, hasta que se hartaron. 12 Cuando quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: - Recojan lo que ha sobrado, para que no se pierda nada. 13 Lo hicieron así, y con lo que sobró a quienes comieron de los cinco panes de cebada, llenaron doce cestos. 14 La gente, por su parte, al ver aquel milagro, comentaba: - Este hombre tiene que ser el profeta que iba a venir al mundo. 15 Se dio cuenta Jesús de que pretendían llevárselo para proclamarlo rey, y se retiró de nuevo al monte él solo". La multiplicación de los panes y los peces es uno de los acontecimientos clave en la vida pública de Jesús, y de hecho citado también en el resto de los Evangelios del Nuevo Testamento. El hecho tiene lugar sobre el final de su ministerio, en Galilea, cuando deja de predicar de manera masiva, frente a multitudes, y comienza a concentrarse en sus discípulos más cercanos. "En la escena de la multiplicación de los panes y los peces -comenta el Padre Rufino Giménez Fines- Jesús realiza bastante más que un milagro: Dios promete la Paz para todo el mundo que esté dispuesto a recibirla. Ese es el banquete al que todos estamos invitados, nadie quedará con hambre. El gran anuncio es que serán saciados los que se adhieran al camino que Él propone… La multitud de entonces no terminaba de entender lo que Jesús quería decir y el cambio radical que proponía, porque se quedaba sólo en las aspiraciones materiales. Reconoce a Jesús como a un profeta, pero en clave de mesianismo político y querían proclamarlo rey. Como sea, en la multiplicación de los panes subyace una llamada a la unidad cristiana, en la que todos fuimos constituidos uno y en esa unidad todos tenemos algo para compartir". "En este evangelio -continúa el sacerdote Rogacionista- vemos cómo Jesús inicia el diálogo, y soluciona una situación desesperada, sin salida humana. Incluso, él mismo distribuye los panes, sin intermediarios. La ocasión revela a Jesús como el Mesías que alimenta con el nuevo maná al pueblo de Dios, en celebración de la nueva Pascua, resignificada y universal, ya no sólo para los judíos". "La milagrosa multiplicación de los panes encierra algo esencial para los cristianos, que siempre tenemos que tener presente: cuando lo poco que hay se reparte, no sin antes bendecir a Dios, el resultado es claro: siempre sobra. Porque la lógica del Evangelio no es la lógica de la economía, en la que los bienes materiales son escasos y por lo tanto hay que adueñarse de ellos. El Evangelio sigue otros derroteros. Los bienes de este mundo hay que compartirlos. Si la gente aceptara de corazón esta visión, otra sería la situación de la humanidad, mucho más feliz sin duda. Con la multiplicación de los panes, el Señor nos responsabiliza a nosotros, los cristianos en general y los agentes de pastoral en particular, de continuar el mismo gesto. Aunque sea, con un simple vaso de agua. El milagro parte de lo que tenemos: un abrazo, un gesto de perdón, ser amoroso con el otro… siempre lo que demos será multiplicado en términos de paz interior y bendiciones. Y si de lo concreto se trata, hoy más que nunca, en estos tiempos de pandemia, la Palabra nos interpela e invita a ser solidarios con el que menos tiene. Sobran los ejemplos en todos los rincones de la ciudad, y en nuestra propia parroquia, de familias que se organizan y preparan viandas para distribuir en los barrios. Es una forma de multiplicar el pan material y también el pan espiritual, que es alimento para el alma. Sobran los testimonios de que es así: a veces la respuesta tarda en llegar, pero llega. Si estuviésemos más atentos a las señales y en sintonía, sería más fácil comenzar a identificar causas y efectos igual que en la Física... más que casualidades y cuestiones supuestamente inconexas entre sí. Hay una hermosa estrofa de una hermosa canción del uruguayo Jorge Drexler que lo explica magistralmente, y cito: "Cada uno da lo que recibe; Luego recibe lo que da; Nada es más simple; No hay otra norma; Nada se pierde; Todo se transforma", concluye el Párroco de Nuestra Señora del Carmen.



